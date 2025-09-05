Los pedidos de las fábricas alemanas vuelven a caer en julio tras reducirse en un 2,9%

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los nuevos pedidos de las fábricas de Alemania registraron el pasado mes de julio un retroceso del 2,9% respecto del mes anterior, cuando también se redujeron en un 0,2%, según ha informado este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

De su lado, en términos interanuales, los nuevos encargos de la industria germana en el séptimo mes de 2025 disminuyeron un 3,4% frente al alza del 1,7% de junio. Excluyendo los grandes pedidos, los encargos repuntaron un 0,7% desde el mes previo.

La evolución de los pedidos del sector manufacturero obedeció al "importante descenso" de la demanda para construir aviones, barcos, trenes o vehículos militares (-38,6%). Destatis ha mencionado que se debe a un efecto estadístico fruto del alto número de encargos recibidos en junio.

El retroceso de los pedidos en el área de fabricación de equipos eléctricos (-16,8%) también tuvo un impacto negativo en el resultado global. Por el contrario, aumentaron en la industria automovilística (+6,5%).

En el ámbito de los bienes intermedios, los pedidos entrantes cayeron en julio un 5,3% en comparación con el mes anterior. En el caso de los bienes de capital y de los bienes de consumo, los pedidos disminuyeron un 2,4% y subieron un 4,3%, respectivamente.

Asimismo, los pedidos nacionales bajaron en julio un 2,5%, mientras que los recibidos desde el extranjero cedieron un 3,1%. Los pedidos entrantes desde la eurozona cayeron un 3,8% y los provenientes de fuera del área de la moneda común, otro 2,8%.