Los pedidos de subsidios de desempleo en EEUU caen, pero persiste la volatilidad estacional

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada, invirtiendo el aumento de la semana anterior y sugiriendo que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables en diciembre.

El Departamento de Trabajo informó el jueves de que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron 13.000, a 224.000, ajustadas estacionalmente, en la semana finalizada el 13 de diciembre. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 225.000.

Las solicitudes han oscilado en las últimas semanas, reflejando las dificultades para ajustar los datos durante las vacaciones de Acción de Gracias.

El tono del mercado laboral no ha cambiado mucho, con los empresarios reacios a contratar más trabajadores, pero sin embarcarse tampoco en despidos masivos.

Los economistas dicen que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump han provocado un choque inesperado para las empresas, que han respondido frenando la contratación.

Una encuesta realizada por los bancos de la Reserva Federal de Richmond y Atlanta, junto con la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke, a 548 presidentes financieros de empresas con entre uno y más de 1.000 empleados, mostró el miércoles que seguían mencionando los aranceles como una de las principales preocupaciones.

Los datos de las solicitudes cubrieron el periodo durante el cual el Gobierno encuestó a las empresas para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de diciembre.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos de trabajo en noviembre, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales.

(Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)