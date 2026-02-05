Los pedidos industriales alemanes registran el mayor aumento en dos años

Por Maria Martinez

5 feb (Reuters) - Los pedidos industriales alemanes aumentaron inesperadamente en diciembre y registraron su mayor incremento ⁠en dos años impulsados ⁠por pedidos a gran escala volátiles, pero subindicadores más fiables mostraron que podría estar gestándose una recuperación subyacente.

Los pedidos subieron un ⁠7,8% en ‌diciembre, ​en comparación con el mes anterior, sobre una base ajustada estacionalmente y según ​el calendario, según datos oficiales publicados el jueves. Se trata del mayor ‌aumento desde diciembre de 2023.

Una encuesta ‌de Reuters entre analistas apuntaba ​a una caída del 2,2%.

Excluyendo los contratos a gran escala, que a menudo siguen patrones impredecibles, los nuevos pedidos aumentaron un 0,9% en diciembre en comparación con el mes anterior.

LA INDUSTRIA HA TOCADO FONDO

Se trata del cuarto aumento consecutivo de la cifra, excluyendo los pedidos grandes, según Ralph Solveen, economista de Commerzbank.

"Esto da esperanzas de que la ⁠recesión en la industria haya llegado a su fin por el momento", dijo Solveen.

Tras la ​revisión de los datos provisionales, los nuevos pedidos en noviembre aumentaron un 5,7% con respecto a octubre, en lugar del 5,6%.

La comparación trimestral, menos volátil, mostró que los nuevos pedidos fueron un 9,5% más altos en el cuarto trimestre de 2025 que en el tercero.

"En general, se trata de datos sólidos, que ⁠alimentarán la narrativa de que la economía alemana finalmente está arrancando tras un paréntesis ​de un año, ayudada en parte por los estímulos fiscales", dijo Claus Vistesen, economista jefe para la zona euro de Pantheon Macroeconomics.

El aumento de los pedidos se debió a ‍un incremento del 30,2% en los pedidos de productos metálicos fabricados y de un 11,5% en los pedidos de maquinaria y equipo.

Los pedidos extranjeros aumentaron un 5,6% en diciembre con respecto al mes anterior, con una disminución del 0,6% en los pedidos de ​la zona euro y un aumento del 9,7% en los pedidos de fuera de la zona euro.

Los pedidos nacionales aumentaron un 10,7% respecto al mes anterior. (Información adicional de Tristan Veyet, edición ‍de Ludwig Burger y William Maclean; edición en español de Jorge Ollero Castela)