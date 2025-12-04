Los pedidos semanales de subsidio de desempleo en EE. UU. caen a mínimo de más de tres años

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) -

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron 27.000, a una cifra desestacionalizada de 191.000, en la semana finalizada el 29 de noviembre, un mínimo desde septiembre de 2022, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220.000 solicitudes para la última semana. Los datos incluyeron la fiesta de Acción de Gracias del pasado jueves, y las solicitudes tienden a ser volátiles durante los días festivos.

Las cifras están en niveles consistentes con despidos históricamente bajos, y podrían disipar los temores de que el mercado laboral se está debilitando bruscamente después de que el informe de empleo ADP del miércoles mostró que las nóminas privadas tuvieron la mayor caída en más de dos años y medio en noviembre.

El informe de empleo de noviembre de la Oficina de Estadísticas Laborales, que debía publicarse el viernes, se retrasó debido al cierre récord del Gobierno durante 43 días y ahora se publicará el 16 de diciembre.

Los economistas consideran que el mercado laboral sigue en una situación de "sin despidos, ni contrataciones".

Los funcionarios de la Reserva Federal se reúnen la semana que viene para decidir sobre los tipos de interés. Cinco de los doce miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas, han expresado su oposición o su escepticismo ante un nuevo recorte de las tasas, mientras que un núcleo de tres miembros de la Junta de Gobernadores quiere que los tipos bajen.

El estancamiento del mercado laboral se ha achacado a una menor oferta de mano de obra por la reducción de la inmigración que comenzó durante el último año del mandato del expresidente Joe Biden y se aceleró bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.

La integración de la inteligencia artificial en algunos puestos de trabajo también está erosionando la demanda de mano de obra, siendo los puestos de nivel básico los más afectados.

Los economistas también dicen que la política comercial de Trump ha creado un entorno económico incierto que ha frenado la capacidad de las empresas, especialmente las pequeñas, para contratar. El número de personas que reciben prestaciones por desempleo después de una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, bajó 4.000, a 1,939 millones, según una cifra ajustada estacionalmente, durante la semana que terminó el 22 de noviembre.

El aumento de las llamadas solicitudes continuas sugiere un incremento constante de la tasa de desempleo, que había aumentado al 4,4% en septiembre, desde el 4,3% de agosto. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Chizu Nomiyama y Andrea Ricci)