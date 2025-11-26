Los pedidos y envíos de bienes de capital básicos suben en septiembre en EEUU

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos subieron en septiembre y los envíos aumentaron con fuerza, consolidando las expectativas de los economistas de que el crecimiento económico se aceleró en el tercer trimestre.

Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado del gasto empresarial, crecieron un 0,9%, tras el incremento del 0,9% revisado al alza de agosto, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los economistas consultados por Reuters habían previsto que los pedidos de bienes de capital subieran un 0,2%, tras el alza del 0,4% de agosto. El informe se retrasó por el cierre del Gobierno, que duró 43 días.

Los envíos de bienes de capital básicos se incrementaron un 0,9% tras haber caído un 0,1% en agosto. Este año, los pedidos de bienes de capital básicos han sufrido fuertes oscilaciones a medida que las empresas respondían a los drásticos aranceles a la importación impuestos por el presidente Donald Trump.

Las encuestas empresariales mostraron que los aranceles han socavado el sector manufacturero, que representa el 10,2% de la economía. Pero un aumento de la inversión en inteligencia artificial ha impulsado algunas áreas de la industria manufacturera.

El gasto empresarial en equipos aumentó a un ritmo robusto en el primer semestre del año. Los economistas prevén que la inversión en bienes de equipo fuese sólida en el tercer trimestre. La Reserva Federal de Atlanta prevé que el Producto Interno Bruto aumente a una tasa anualizada del 4,0% en el trimestre julio-septiembre.

El Gobierno anunció el martes que publicaría el informe retrasado sobre el PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre. La economía había crecido a un ritmo del 3,8% en el segundo trimestre.

Los pedidos de bienes duraderos, desde tostadoras hasta aviones con una vida útil de tres años o más, subieron un 0,5% en septiembre, tras un avance del 3% en agosto.

Los pedidos de aviones y piezas no destinados a la defensa cayeron un 6,1%, aunque Boeing informó en su página web de que había recibido 96 pedidos de aviones, frente a los 26 de agosto. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)