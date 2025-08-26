Los pedidos y envíos de bienes de capital subyacente aumentan en julio en EEUU

WASHINGTON, 26 ago (Reuters) - Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en julio, lo que sugiere que el gasto empresarial en bienes de equipo tuvo un buen comienzo en el tercer trimestre.

Según informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidos los aviones, un indicador muy vigilado del gasto empresarial, aumentaron un 1,1% el mes pasado, tras un descenso revisado del 0,6% en junio.

Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza del 0,2% en los pedidos de bienes de capital subyacentes, tras la caída del 0,8% registrada en junio. Es probable que parte del aumento de los pedidos refleje precios más altos en lugar de mayores volúmenes, ya que los aranceles sobre los bienes importados elevan los costos para los fabricantes.

Los envíos de bienes de capital subyacente aumentaron un 0,7% tras avanzar un 0,4% el mes anterior.

Los pedidos de bienes de capital subyacentes han fluctuado dentro de una amplia banda este año, incrementándose cuando las empresas se apresuraron a traer bienes antes de la entrada en vigor de los aranceles de importación del presidente Donald Trump, y disminuyendo a medida que caía la carga frontal.

El gasto empresarial en bienes de equipo se ralentizó en el segundo trimestre tras un crecimiento de dos dígitos en enero-marzo.

Los pedidos de bienes duraderos, artículos que van desde tostadoras a aviones destinados a durar tres años o más, cayeron un 2,8%, arrastrados por un menor número de reservas de aviones comerciales. Estos pedidos cayeron un 9,4% en junio.

