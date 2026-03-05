Los pilotos se enfrentan a la era más desafiante de la f1, afirma hamilton

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 5 mar (Reuters) - Los profundos cambios técnicos introducidos en la Fórmula Uno esta temporada supondrán la ‌mayor prueba a la ‌que ⁠se han enfrentado los pilotos, declaró el jueves el siete veces campeón Lewis Hamilton.

Las normas relativas al chasis y la unidad ​de potencia ⁠de la F1 ⁠han sufrido la revisión más importante en décadas, y el mayor uso de ​energía eléctrica ha hecho que los pilotos tengan que ser más tácticos ‌en el uso y la regeneración de la ​energía.

Al embarcarse en su vigésima ​temporada, el piloto de Ferrari Hamilton se ha adaptado a múltiples eras técnicas desde que comenzó en los coches V8 con McLaren en 2007, pero el británico de 41 años afirmó que el último cambio de paradigma ha sido de otro nivel.

"Sin duda, será ​el mayor reto al que se ha enfrentado este deporte", declaró Hamilton a periodistas en Albert Park antes del ⁠Gran Premio de Australia, que abre la temporada. "Siempre es un reto. Hay pequeños cambios, pero este en ‌particular es mucho mayor que, al menos, los cinco que he vivido".

"Cada fin de semana se aprende más. Te enfrentas a diferentes retos con las diferentes características del circuito, lo cual me parece bien".

Hamilton no consiguió ganar ninguna carrera ni subir al podio en una decepcionante primera temporada con Ferrari el año pasado, pero se muestra ‌mucho más optimista de cara a su segunda campaña.

Junto con Mercedes, el coche SF-26 de ⁠Ferrari mostró un buen ritmo en las pruebas de invierno y parecía ‌estar un paso por delante del resto.

Hamilton se deshizo en elogios ⁠sobre el "gran kilometraje" de Ferrari durante las pruebas y ⁠no se contuvo cuando le preguntaron por sus objetivos para 2026.

"Ganar. Eso es, por supuesto, por lo que todos estamos trabajando", dijo. "Mercedes parece especialmente rápido y no estoy muy seguro de si estamos viendo aún todo el potencial de Red Bull, así ‌que es realmente emocionante".

"Pero sé que, ​sea como sea, siento que tengo un gran grupo de personas detrás de mí que están concentradas en mejorar el rendimiento y sacar el máximo partido a cada fin de semana". (Reporte de Ian ‌Ransom in Melbourne; Editado por Peter Rutherford; Editado en español por Daniela Desantis)