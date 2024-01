Por Trevor Hunnicutt, Nandita Bose y Andrea Shalal

WASHINGTON, 24 ene (Reuters) - Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece tener enfrente a un contrincante al que cree que podría vencer en 2024.

La decisiva victoria de Donald Trump en las dos primeras contiendas presidenciales republicanas en Iowa y Nuevo Hampshire hacen casi seguro lo que la campaña de reelección de Biden lleva meses prediciendo.

Es en reencuentro del que dicen estar seguros que Biden saldrá victorioso, pese a que las encuestas de opinión pública le muestran empatado con Trump, y los estadounidenses están enfadados por los altos precios y cuestionan su edad, sus planes económicos y sus políticas en la frontera y en Oriente Medio.

Para volver a vencer a Trump, como ya hizo en 2020, el equipo de Biden se centra en advertir de que éste supone una grave amenaza para la democracia estadounidense y que el aborto y otras libertades personales están en juego. Apuestan a que ese enfoque gane adeptos entre los independientes y despierte entusiasmo entre los demócratas más moderados.

Biden, de 81 años, tomó la controvertida decisión de presentarse a un segundo mandato en gran parte porque estaba convencido de que se enfrentaría a Trump, de 77 años, y porque cree que él es el demócrata que puede derrotarle en las elecciones de noviembre.

"Si Trump no se presentara, no estoy seguro de que yo me presentaría", dijo Biden en un acto de recaudación de fondos el mes pasado. "No podemos dejarle ganar"

La jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo a la prensa el miércoles que "los resultados de Nuevo Hampshire confirman que Donald Trump tiene casi asegurada la nominación del Partido Republicano y que el movimiento MAGA anti-libertad que niega las elecciones ha completado su toma de control del Partido Republicano".

Las encuestas a pie de urna muestran que a la mayoría de los votantes republicanos no les importa la cadena de acusaciones criminales de Trump y muchos creen afirmaciones falsas de que Biden no ganaba limpiamente las elecciones de 2020.

Eso ha persuadido a muchos en el campo de Biden de que hay pocas razones para tratar de llegar a los partidarios de Trump en una campaña llena de moretones.

La campaña de Trump no respondió a una petición de comentarios.

Biden enfrentándose a Trump sería la séptima revancha presidencial estadounidense de la historia, pero la primera desde que el presidente republicano Dwight Eisenhower se enfrentó por segunda vez consecutiva al demócrata Adlai Stevenson en las elecciones de 1956. (Reporte de Trevor Hunnicutt, Nandita Bose y Andrea Shalal; Reporte adicional de Jarrett Renshaw; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)