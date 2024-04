Los planes de hidrógeno de la ue deben apoyarse con ayudas y normativas, según sector energético

Por Marwa Rashad

AMSTERDAM, 24 abr (Reuters) - Los gobiernos europeos tendrán que ofrecer a las empresas energéticas subvenciones y apoyo normativo para producir hidrógeno renovable con el fin de realizar la transición a combustibles limpios a partir de combustibles fósiles, afirmaron el miércoles altos ejecutivos del sector energético. Ejecutivos de empresas como la noruega Equinor y la alemana Uniper afirmaron en la Europe Flame Gas and LNG Conference de Ámsterdam que, sin apoyo gubernamental, será difícil que las empresas asuman plenamente la misión de producir hidrógeno, que es entre cuatro y diez veces más caro que el gas natural. El paso generalizado al hidrógeno requerirá una nueva demanda significativa, que solo podría producirse con inversiones en infraestructuras que reduzcan el coste. "El hidrógeno azul va a ser más caro que el gas... y va a ser más caro si se pasa al hidrógeno verde", señaló Helge Haugane, vicepresidente de Gas y Energía de Equinor.

"Por eso las empresas defendemos que necesitamos subvenciones y ayudas específicas para poder levantar esto", agregó.

El director comercial de Uniper, Carsten Poppinga explicó que "La transición energética no la puede pagar el mercado. El hidrógeno es una fuente de energía entre cuatro y diez veces más cara que el gas natural, el mercado no va a cumplir eso por sí solo". Además agregó que "Si realmente se quiere hacer eso, transformar los mercados en términos de abastecimiento de energía, requerirá bastante intervención gubernamental en forma de subvenciones y regulación". Por su parte Kathryn Porter, consultora energética independiente expresó que "Va a ser casi imposible llevar a cabo la transición energética utilizando los marcos normales del mercado... no es una transición que se pueda hacer gradualmente, va a tener que ser todo o nada". La Unión Europea pretende producir 10 millones de toneladas métricas e importar 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable de aquí a 2030 para reducir las emisiones de carbono.

(Información de Marwa Rashad; editado por Sharon Singleton; editado en español por Javi West Larrañaga)