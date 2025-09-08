Los plazos para presentar trabajos al premio literario y la Bienal de Obra Gráfica de Cáceres concluyen a final de mes

LA NACION

CÁCERES, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Cáceres recuerda que este mes de septiembre finaliza el plazo de presentación de los premios al XV Certamen Literario de Cáceres Premio Antonio Rubio Rojas y a la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres.

En concreto, el XV Certamen Literario de Cáceres Premio Antonio Rubio Rojas, cuyo objetivo es promover la cultura y la creación literaria, está abierto a aquellos que quieran participar hasta el 26 de septiembre.

Los trabajos, escritos en castellano y de un máximo de 10 páginas, deberán ser originales e inéditos y tener como temática la historia de la ciudad de Cáceres, relacionándola con sus personajes históricos, así como su relación e influencia con Iberoamérica y el resto del mundo a lo largo de la historia.

Contará con un premio único e indivisible, que podrá ser declarado desierto, por importe de 3000 euros. Las composiciones se podrán enviar de forma online, a través de la plataforma mundoarti.com; y en papel, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres.

En cuanto a la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, el plazo de entrega de solicitudes tendrá como fecha límite el 30 de septiembre a las 23.59 horas.

Este concurso, destinado a artistas españoles y de la comunidad internacional que estén al corriente de pagos con la Seguridad Social, Hacienda Estatal y el Ayuntamiento de Cáceres, tiene como objetivo incentivar y apoyar la creación plástica, comprometida con la promoción y difusión de la actividad cultural.

Los artistas presentarán hasta un máximo de dos obras inéditas y originales que deberán estar realizadas mediante cualquiera de los procedimientos de generación de imágenes múltiples impresas: grabado, serigrafía, técnicas aditivas, electrográficas, digitales, etc. Serán admitidas todas las técnicas de arte gráfico, solas o combinadas.

El premio cuenta con una dotación total de 9000 euros que se repartirá en un primer premio de 6000 euros y un accésit de 3000 euros.

Los participantes deberán rellenar el formulario de inscripción a través de la página web de mundoarti.com cumplimentando el apartado descripción con la documentación que podrán encontrar en las bases completas del concurso.

