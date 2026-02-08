Los podios del domingo y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron medallas este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
Relevos
Oro: Francia
Plata: Italia
Bronce: Alemania
ESQUÍ ALPINO
============
Descenso femenino
Oro: Breezy Johnson (USA)
Plata: Emma Aicher (GER)
Bronce: Sofia Goggia (ITA)
ESQUÍ DE FONDO
==============
Esquiatlón masculino
Oro: Johannes Klaebo (NOR)
Plata: Mathis Desloges (FRA)
Bronce: Martin Loewstroem Nyenget (NOR)
LUGE
====
Monoplaza masculino
Oro: Max Langenhan (GER)
Plata: Jonas Mueller (AUT)
Bronce: Dominik Fischnaller (ITA)
PATINAJE ARTÍSTICO
==================
Equipos
Oro: Estados Unidos
Plata: Japón
Bronce: Italia
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
5.000 m masculino
Oro: Sander Eitrem (NOR)
Plata: Metodej Jilek (CZE)
Bronce: Riccardo Lorello (ITA)
SNOWBOARD
=========
Eslalon gigante paralelo masculino
Oro: Benjamin Karl (AUT)
Plata: Kim Sangkyum (KOR)
Bronce: Tervel Zamfirov (BUL)
Eslalon gigante paralelo femenino
Oro: Zuzana Maderova (CZE)
Plata: Sabine Payer (AUT)
Bronce: Lucia Dalmasso (ITA)
- Medallero tras las finales del domingo:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 3 1 2 6
Estados Unidos 2 0 0 2
Italia 1 2 6 9
Japón 1 2 1 4
Austria 1 2 0 3
Alemania 1 1 1 3
Francia 1 1 0 2
República Checa 1 1 0 2
Suecia 1 1 0 2
Suiza 1 0 0 1
Corea del Sur 0 1 0 1
Eslovenia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 1 1
Canadá 0 0 1 1
China 0 0 1 1
bds-dr