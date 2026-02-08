Los podios del domingo y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron medallas este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

Relevos

Oro: Francia

Plata: Italia

Bronce: Alemania

ESQUÍ ALPINO

============

Descenso femenino

Oro: Breezy Johnson (USA)

Plata: Emma Aicher (GER)

Bronce: Sofia Goggia (ITA)

ESQUÍ DE FONDO

==============

Esquiatlón masculino

Oro: Johannes Klaebo (NOR)

Plata: Mathis Desloges (FRA)

Bronce: Martin Loewstroem Nyenget (NOR)

LUGE

====

Monoplaza masculino

Oro: Max Langenhan (GER)

Plata: Jonas Mueller (AUT)

Bronce: Dominik Fischnaller (ITA)

PATINAJE ARTÍSTICO

==================

Equipos

Oro: Estados Unidos

Plata: Japón

Bronce: Italia

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

5.000 m masculino

Oro: Sander Eitrem (NOR)

Plata: Metodej Jilek (CZE)

Bronce: Riccardo Lorello (ITA)

SNOWBOARD

=========

Eslalon gigante paralelo masculino

Oro: Benjamin Karl (AUT)

Plata: Kim Sangkyum (KOR)

Bronce: Tervel Zamfirov (BUL)

Eslalon gigante paralelo femenino

Oro: Zuzana Maderova (CZE)

Plata: Sabine Payer (AUT)

Bronce: Lucia Dalmasso (ITA)

- Medallero tras las finales del domingo:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 3 1 2 6

Estados Unidos 2 0 0 2

Italia 1 2 6 9

Japón 1 2 1 4

Austria 1 2 0 3

Alemania 1 1 1 3

Francia 1 1 0 2

República Checa 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Suiza 1 0 0 1

Corea del Sur 0 1 0 1

Eslovenia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 1 1

Canadá 0 0 1 1

China 0 0 1 1

