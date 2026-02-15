Los podios del domingo y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

12,5 Km persecución masculino

Oro: Martin Ponsiluoma (SWE)

Plata: Sturla Holm Laegreid (NOR)

Bronce: Emilien Jacquelin (FRA)

10 Km persecución femenino

Oro: Lisa Vittozzi (ITA)

Plata: Maren Kirkeeide (NOR)

Bronce: Suvi Minkkinen (FIN)

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Baches en paralelo masculino

Oro: Mikaël Kingsbury (CAN)

Plata: Ikuma Horishima (JPN)

Bronce: Matt Graham (AUS)

ESQUÍ ALPINO

============

Eslalon gigante femenino

Oro: Federica Brignone (ITA)

Plata: Thea Louise Stjernesund (NOR)

Plata: Sara Hector (SWE)

ESQUÍ DE FONDO

==============

Relais 4x7,5 km masculino

Oro: Noruega

Plata: Francia

Bronce: Italia

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

500 m femenino

Oro: Femke Kok (NED)

Plata: Jutta Leerdam (NED)

Bronce: Miho Takagi (JPN)

SALTOS DE ESQUÍ

===============

Gran trampolín

Oro: Anna Odine Stroem (NOR)

Plata: Eirin Maria Kvandal (NOR)

Bronce: Nika Prevc (SLO)

SKELETON

========

Mixto

Oro: Gran Bretaña

Plata: Alemania

Bronce: Alemania

SNOWBOARD

=========

Snowboardcross por equipos mixto

Oro: Gran Bretaña

Plata: Italia

Bronce: Francia

- Medallero tras las finales del domingo:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 12 7 7 26

Italia 8 4 10 22

Estados Unidos 5 8 4 17

Países Bajos 5 5 1 11

Suecia 5 5 1 11

Francia 4 7 4 15

Alemania 4 6 5 15

Austria 4 6 3 13

Suiza 4 2 3 9

Japón 3 5 9 17

Australia 3 1 1 5

Gran Bretaña 3 0 0 3

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

Canadá 1 3 5 9

Corea del Sur 1 2 2 5

Brasil 1 0 0 1

Kazajstán 1 0 0 1

China 0 2 2 4

Polonia 0 2 1 3

Letonia 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Finlandia 0 0 3 3

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1