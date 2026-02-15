Los podios del domingo y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
12,5 Km persecución masculino
Oro: Martin Ponsiluoma (SWE)
Plata: Sturla Holm Laegreid (NOR)
Bronce: Emilien Jacquelin (FRA)
10 Km persecución femenino
Oro: Lisa Vittozzi (ITA)
Plata: Maren Kirkeeide (NOR)
Bronce: Suvi Minkkinen (FIN)
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Baches en paralelo masculino
Oro: Mikaël Kingsbury (CAN)
Plata: Ikuma Horishima (JPN)
Bronce: Matt Graham (AUS)
ESQUÍ ALPINO
============
Eslalon gigante femenino
Oro: Federica Brignone (ITA)
Plata: Thea Louise Stjernesund (NOR)
Plata: Sara Hector (SWE)
ESQUÍ DE FONDO
==============
Relais 4x7,5 km masculino
Oro: Noruega
Plata: Francia
Bronce: Italia
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
500 m femenino
Oro: Femke Kok (NED)
Plata: Jutta Leerdam (NED)
Bronce: Miho Takagi (JPN)
SALTOS DE ESQUÍ
===============
Gran trampolín
Oro: Anna Odine Stroem (NOR)
Plata: Eirin Maria Kvandal (NOR)
Bronce: Nika Prevc (SLO)
SKELETON
========
Mixto
Oro: Gran Bretaña
Plata: Alemania
Bronce: Alemania
SNOWBOARD
=========
Snowboardcross por equipos mixto
Oro: Gran Bretaña
Plata: Italia
Bronce: Francia
- Medallero tras las finales del domingo:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 12 7 7 26
Italia 8 4 10 22
Estados Unidos 5 8 4 17
Países Bajos 5 5 1 11
Suecia 5 5 1 11
Francia 4 7 4 15
Alemania 4 6 5 15
Austria 4 6 3 13
Suiza 4 2 3 9
Japón 3 5 9 17
Australia 3 1 1 5
Gran Bretaña 3 0 0 3
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
Canadá 1 3 5 9
Corea del Sur 1 2 2 5
Brasil 1 0 0 1
Kazajstán 1 0 0 1
China 0 2 2 4
Polonia 0 2 1 3
Letonia 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Finlandia 0 0 3 3
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1