Los podios del domingo y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este domingo en el último día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero final de la competición:
BOBSLEIGH
Bob de 4 masculino
Oro: Alemania
Plata: Alemania
Bronce: Suiza
CURLING
Femenino
Oro: Suecia
Plata: Suiza
Bronce: Canadá (conseguido el sábado)
ESQUÍ ACROBÁTICO
Halfpipe femenino
Oro: Eileen Gu (CHN)
Plata: Li Fanghui (CHN)
Bronce: Zoe Atkin (GBR)
ESQUÍ DE FONDO
50 km partida en línea femenino
Oro: Ebba Andersson (SWE)
Plata: Heidi Weng (NOR)
Bronce: Nadja Kaelin (SUI)
HOCKEY SOBRE HIELO
Masculino
Oro: Estados Unidos
Plata: Canadá
Bronce: Finlandia (conseguido el sábado)
- Medallero final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 18 12 11 41
Estados Unidos 12 12 9 33
Países Bajos 10 7 3 20
Italia 10 6 14 30
Alemania 8 10 8 26
Francia 8 9 6 23
Suecia 8 6 4 18
Suiza 6 9 8 23
Austria 5 8 5 18
Japón 5 7 12 24
Canadá 5 7 9 21
China 5 4 6 15
Corea del Sur 3 4 3 10
Australia 3 2 1 6
Gran Bretaña 3 1 1 5
República Checa 2 2 1 5
Eslovenia 2 1 1 4
España 1 0 2 3
Brasil 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
Polonia 0 3 1 4
Nueva Zelanda 0 2 1 3
Finlandia 0 1 5 6
Letonia 0 1 1 2
Dinamarca 0 1 0 1
Estonia 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1