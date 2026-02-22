Los podios del domingo y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este domingo en el último día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero final de la competición:

BOBSLEIGH

=========

Bob de 4 masculino

Oro: Alemania

Plata: Alemania

Bronce: Suiza

CURLING

=======

Femenino

Oro: Suecia

Plata: Suiza

Bronce: Canadá (conseguido el sábado)

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Halfpipe femenino

Oro: Eileen Gu (CHN)

Plata: Li Fanghui (CHN)

Bronce: Zoe Atkin (GBR)

ESQUÍ DE FONDO

==============

50 km partida en línea femenino

Oro: Ebba Andersson (SWE)

Plata: Heidi Weng (NOR)

Bronce: Nadja Kaelin (SUI)

HOCKEY SOBRE HIELO

==================

Masculino

Oro: Estados Unidos

Plata: Canadá

Bronce: Finlandia (conseguido el sábado)

- Medallero final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 18 12 11 41

Estados Unidos 12 12 9 33

Países Bajos 10 7 3 20

Italia 10 6 14 30

Alemania 8 10 8 26

Francia 8 9 6 23

Suecia 8 6 4 18

Suiza 6 9 8 23

Austria 5 8 5 18

Japón 5 7 12 24

Canadá 5 7 9 21

China 5 4 6 15

Corea del Sur 3 4 3 10

Australia 3 2 1 6

Gran Bretaña 3 1 1 5

República Checa 2 2 1 5

Eslovenia 2 1 1 4

España 1 0 2 3

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

Polonia 0 3 1 4

Nueva Zelanda 0 2 1 3

Finlandia 0 1 5 6

Letonia 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 0 1

Estonia 0 1 0 1

Georgia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1