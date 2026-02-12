Los podios del jueves y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
ESQUÍ ACROBÁTICO
Moguls masculino
Oro: Cooper Woods (AUS)
Plata: Mikaël Kingsbury (CAN)
Bronce: Ikuma Horishima (JPN)
ESQUÍ ALPINO
Supergigante femenino
Oro: Federica Brignone (ITA)
Plata: Romane Miradoli (FRA)
Bronce: Cornelia Huetter (AUT)
ESQUÍ DE FONDO
10 km femenino
Oro: Frida Karlsson (SWE)
Plata: Ebba Andersson (SWE)
Bronce: Jessie Diggins (USA)
LUGE
Mixto
Oro: Alemania
Plata: Austria
Bronce: Italia
PATINAJE DE VELOCIDAD
5.000 m femenino
Oro: Francesca Lollobrigida (ITA)
Plata: Merel Conijn (NED)
Bronce: Ragne Wiklund (NOR)
PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA
500 m femenino
Oro: Xandra Velzeboer (NED)
Plata: Arianna Fontana (ITA)
Bronce: Courtney Sarault (CAN)
SNOWBOARD
Snowboard Cross masculino
Oro: Alessandro Haemmerle (AUT)
Plata: Eliot Grondin (CAN)
Bronce: Jakob Dusek (AUT)
Half pipe femenino
Oro: Choi Gaon (KOR)
Plata: Chloe Kim (USA)
Bronce: Mitsuki Ono (JPN)
- Medallero tras las finales del jueves:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 7 2 5 14
Italia 6 3 8 17
Estados Unidos 4 7 3 14
Alemania 4 3 2 9
Suecia 4 3 1 8
Suiza 4 1 2 7
Austria 3 6 3 12
Francia 3 4 1 8
Países Bajos 2 3 0 5
Japón 2 2 6 10
Corea del Sur 1 1 1 3
Eslovenia 1 1 0 2
República Checa 1 1 0 2
Australia 1 0 0 1
Canadá 0 3 4 7
China 0 1 2 3
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Letonia 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1