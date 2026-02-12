Los podios del jueves y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

ESQUÍ ACROBÁTICO

Moguls masculino

Oro: Cooper Woods (AUS)

Plata: Mikaël Kingsbury (CAN)

Bronce: Ikuma Horishima (JPN)

ESQUÍ ALPINO

Supergigante femenino

Oro: Federica Brignone (ITA)

Plata: Romane Miradoli (FRA)

Bronce: Cornelia Huetter (AUT)

ESQUÍ DE FONDO

10 km femenino

Oro: Frida Karlsson (SWE)

Plata: Ebba Andersson (SWE)

Bronce: Jessie Diggins (USA)

LUGE

Mixto

Oro: Alemania

Plata: Austria

Bronce: Italia

PATINAJE DE VELOCIDAD

5.000 m femenino

Oro: Francesca Lollobrigida (ITA)

Plata: Merel Conijn (NED)

Bronce: Ragne Wiklund (NOR)

PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA

500 m femenino

Oro: Xandra Velzeboer (NED)

Plata: Arianna Fontana (ITA)

Bronce: Courtney Sarault (CAN)

SNOWBOARD

Snowboard Cross masculino

Oro: Alessandro Haemmerle (AUT)

Plata: Eliot Grondin (CAN)

Bronce: Jakob Dusek (AUT)

Half pipe femenino

Oro: Choi Gaon (KOR)

Plata: Chloe Kim (USA)

Bronce: Mitsuki Ono (JPN)

- Medallero tras las finales del jueves:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 7 2 5 14

Italia 6 3 8 17

Estados Unidos 4 7 3 14

Alemania 4 3 2 9

Suecia 4 3 1 8

Suiza 4 1 2 7

Austria 3 6 3 12

Francia 3 4 1 8

Países Bajos 2 3 0 5

Japón 2 2 6 10

Corea del Sur 1 1 1 3

Eslovenia 1 1 0 2

República Checa 1 1 0 2

Australia 1 0 0 1

Canadá 0 3 4 7

China 0 1 2 3

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Letonia 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1