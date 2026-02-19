Los podios del jueves y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y...
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
COMBINADA NÓRDICA
Esprint por equipos trampolín grande
Oro: Noruega
Plata: Finlandia
Bronce: Austria
ESQUÍ DE MONTAÑA
Esprint masculino
Oro: Oriol Cardona (ESP)
Plata: Nikita Filippov (Neutral)
Bronce: Thibault Anselmet (FRA)
Esprint femenino
Oro: Marianne Fatton (SUI)
Plata: Emily Harrop (FRA)
Bronce: Ana Alonso (ESP)
HOCKEY SOBRE HIELO
Femenino
Oro: Estados Unidos
Plata: Canadá
Bronce: Suiza
PATINAJE ARTÍSTICO
Individual femenina
Oro: Alysa Liu (USA)
Plata: Kaori Sakamoto (JPN)
Bronce: Ami Nakai (JPN)
PATINAJE DE VELOCIDAD
1.500 m masculino
Oro: Ning Zhongyan (CHN)
Plata: Jordan Stolz (USA)
Bronce: Kjeld Nuis (NED)
- Medallero tras las finales del jueves:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 16 8 10 34
Estados Unidos 9 12 6 27
Italia 9 5 12 26
Francia 6 8 5 19
Países Bajos 6 7 3 16
Suecia 6 6 3 15
Suiza 6 4 4 14
Alemania 5 8 8 21
Austria 5 8 5 18
Japón 5 7 12 24
Canadá 4 5 6 15
China 3 3 4 10
Australia 3 2 1 6
Gran Bretaña 3 0 0 3
Corea del Sur 2 2 3 7
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
España 1 0 1 2
Brasil 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
Polonia 0 3 1 4
Nueva Zelanda 0 2 1 3
Finlandia 0 1 4 5
Letonia 0 1 1 2
Georgia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1
bds-dr