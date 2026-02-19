Los podios del jueves y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

COMBINADA NÓRDICA

Esprint por equipos trampolín grande

Oro: Noruega

Plata: Finlandia

Bronce: Austria

ESQUÍ DE MONTAÑA

Esprint masculino

Oro: Oriol Cardona (ESP)

Plata: Nikita Filippov (Neutral)

Bronce: Thibault Anselmet (FRA)

Esprint femenino

Oro: Marianne Fatton (SUI)

Plata: Emily Harrop (FRA)

Bronce: Ana Alonso (ESP)

HOCKEY SOBRE HIELO

Femenino

Oro: Estados Unidos

Plata: Canadá

Bronce: Suiza

PATINAJE ARTÍSTICO

Individual femenina

Oro: Alysa Liu (USA)

Plata: Kaori Sakamoto (JPN)

Bronce: Ami Nakai (JPN)

PATINAJE DE VELOCIDAD

1.500 m masculino

Oro: Ning Zhongyan (CHN)

Plata: Jordan Stolz (USA)

Bronce: Kjeld Nuis (NED)

- Medallero tras las finales del jueves:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 16 8 10 34

Estados Unidos 9 12 6 27

Italia 9 5 12 26

Francia 6 8 5 19

Países Bajos 6 7 3 16

Suecia 6 6 3 15

Suiza 6 4 4 14

Alemania 5 8 8 21

Austria 5 8 5 18

Japón 5 7 12 24

Canadá 4 5 6 15

China 3 3 4 10

Australia 3 2 1 6

Gran Bretaña 3 0 0 3

Corea del Sur 2 2 3 7

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

España 1 0 1 2

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

Polonia 0 3 1 4

Nueva Zelanda 0 2 1 3

Finlandia 0 1 4 5

Letonia 0 1 1 2

Georgia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

