Los podios del lunes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y

Los podios del lunes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

ESQUÍ ACROBÁTICO

Slopestyle femenino

Oro: Mathilde Gremaud (SUI)

Plata: Eileen Gu (CHN)

Bronce: Megan Oldham (CAN)

ESQUÍ ALPINO

Combinada masculina

Oro: Franjo von Allmen y Tanguy Nef (SUI)

Plata: Marco Odermatt y Loïc Meillard (SUI)

Plata: Vincent Kriechmayr y Manuel Feller (AUT)

PATINAJE DE VELOCIDAD

1.000 m femenino

Oro: Jutta Leerdam (NED)

Plata: Femke Kok (NED)

Bronce: Miho Takagi (JPN)

SALTOS DE ESQUÍ

Trampolín normal

Oro: Philipp Raimund (GER)

Plata: Kacper Tomasiak (POL)

Bronce: Ren Nikaido (JPN)

Bronce: Gregor Deschwanden (SUI)

SNOWBOARD

Big Air femenino

Oro: Kokomo Murase (JPN)

Plata: Zoi Sadowski Synnott (NZL)

Bronce: Yu Seungeun (KOR)

- Medallero tras las finales del lunes:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 3 1 2 6

Suiza 3 1 1 5

Japón 2 2 3 7

Alemania 2 1 1 4

Estados Unidos 2 0 0 2

Austria 1 3 0 4

Italia 1 2 6 9

Francia 1 1 0 2

Países Bajos 1 1 0 2

República Checa 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

China 0 1 1 2

Corea del Sur 0 1 1 2

Eslovenia 0 1 0 1

Nueva Zelanda 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Canadá 0 0 2 2

Bulgaria 0 0 1 1

AFP
