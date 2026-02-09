Los podios del lunes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Slopestyle femenino
Oro: Mathilde Gremaud (SUI)
Plata: Eileen Gu (CHN)
Bronce: Megan Oldham (CAN)
ESQUÍ ALPINO
============
Combinada masculina
Oro: Franjo von Allmen y Tanguy Nef (SUI)
Plata: Marco Odermatt y Loïc Meillard (SUI)
Plata: Vincent Kriechmayr y Manuel Feller (AUT)
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
1.000 m femenino
Oro: Jutta Leerdam (NED)
Plata: Femke Kok (NED)
Bronce: Miho Takagi (JPN)
SALTOS DE ESQUÍ
===============
Trampolín normal
Oro: Philipp Raimund (GER)
Plata: Kacper Tomasiak (POL)
Bronce: Ren Nikaido (JPN)
Bronce: Gregor Deschwanden (SUI)
SNOWBOARD
=========
Big Air femenino
Oro: Kokomo Murase (JPN)
Plata: Zoi Sadowski Synnott (NZL)
Bronce: Yu Seungeun (KOR)
- Medallero tras las finales del lunes:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 3 1 2 6
Suiza 3 1 1 5
Japón 2 2 3 7
Alemania 2 1 1 4
Estados Unidos 2 0 0 2
Austria 1 3 0 4
Italia 1 2 6 9
Francia 1 1 0 2
Países Bajos 1 1 0 2
República Checa 1 1 0 2
Suecia 1 1 0 2
China 0 1 1 2
Corea del Sur 0 1 1 2
Eslovenia 0 1 0 1
Nueva Zelanda 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Canadá 0 0 2 2
Bulgaria 0 0 1 1