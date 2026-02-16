Los podios del lunes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BOBSLEIGH

=========

Monobob femenino

Oro: Elana Meyers Taylor (USA)

Plata: Laura Nolte (GER)

Bronce: Kaillie Armbruster Humphries (USA)

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Big Air femenino

Oro: Megan Oldham (CAN)

Plata: Eileen Gu (CHN)

Bronce: Flora Tabanelli (ITA)

ESQUÍ ALPINO

============

Eslalon masculino

Oro: Loic Meillard (SUI)

Plata: Fabio Gstrein (AUT)

Bronce: Henrik Kristoffersen (NOR)

PATINAJE ARTÍSTICO

==================

Parejas mixto

Oro: Riku Miura, Ryuichi Kihara (JPN)

Plata: Anastasiia Metelkina, Luka Berulava (GEO)

Bronce: Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (GER)

PATINAJE SHORT-TRACK

====================

1000 m femenino

Oro: Xandra Velzeboer (NED)

Plata: Courtney Sarault (CAN)

Bronce: Kim Gilli (KOR)

SALTOS DE ESQUÍ

===============

Súper Equipo

Oro: Austria

Plata: Polonia

Bronce: Noruega

- Medallero tras las finales del lunes:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 12 7 9 28

Italia 8 4 11 23

Estados Unidos 6 8 5 19

Países Bajos 6 5 1 12

Austria 5 7 3 15

Suecia 5 5 1 11

Suiza 5 2 3 10

Alemania 4 7 6 17

Francia 4 7 4 15

Japón 4 5 9 18

Australia 3 1 1 5

Gran Bretaña 3 0 0 3

Canadá 2 4 5 11

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

Corea del Sur 1 2 3 6

Brasil 1 0 0 1

Kazajstán 1 0 0 1

China 0 3 2 5

Polonia 0 3 1 4

Letonia 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Georgia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 3 3

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1