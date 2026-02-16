Los podios del lunes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BOBSLEIGH
=========
Monobob femenino
Oro: Elana Meyers Taylor (USA)
Plata: Laura Nolte (GER)
Bronce: Kaillie Armbruster Humphries (USA)
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Big Air femenino
Oro: Megan Oldham (CAN)
Plata: Eileen Gu (CHN)
Bronce: Flora Tabanelli (ITA)
ESQUÍ ALPINO
============
Eslalon masculino
Oro: Loic Meillard (SUI)
Plata: Fabio Gstrein (AUT)
Bronce: Henrik Kristoffersen (NOR)
PATINAJE ARTÍSTICO
==================
Parejas mixto
Oro: Riku Miura, Ryuichi Kihara (JPN)
Plata: Anastasiia Metelkina, Luka Berulava (GEO)
Bronce: Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (GER)
PATINAJE SHORT-TRACK
====================
1000 m femenino
Oro: Xandra Velzeboer (NED)
Plata: Courtney Sarault (CAN)
Bronce: Kim Gilli (KOR)
SALTOS DE ESQUÍ
===============
Súper Equipo
Oro: Austria
Plata: Polonia
Bronce: Noruega
- Medallero tras las finales del lunes:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 12 7 9 28
Italia 8 4 11 23
Estados Unidos 6 8 5 19
Países Bajos 6 5 1 12
Austria 5 7 3 15
Suecia 5 5 1 11
Suiza 5 2 3 10
Alemania 4 7 6 17
Francia 4 7 4 15
Japón 4 5 9 18
Australia 3 1 1 5
Gran Bretaña 3 0 0 3
Canadá 2 4 5 11
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
Corea del Sur 1 2 3 6
Brasil 1 0 0 1
Kazajstán 1 0 0 1
China 0 3 2 5
Polonia 0 3 1 4
Letonia 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Georgia 0 1 0 1
Finlandia 0 0 3 3
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1