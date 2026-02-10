Los podios del martes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

20 km masculino

Oro: Johan-Olav Botn (NOR)

Plata: Eric Perrot (FRA)

Bronce: Sturla Holm Laegreid (NOR)

CURLING

=======

Doble mixto

Oro: Suecia

Plata: Estados Unidos

Bronce: Italia

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Slopestyle masculino

Oro: Birk Ruud (NOR)

Plata: Alex Hall (USA)

Bronce: Luca Harrington (NZL)

ESQUÍ ALPINO

============

Combinada por equipos femenino

Oro: Ariane Rädler y Katharina Huber (AUT)

Plata: Kira Weidle-Winkelmann y Emma Aicher (GER)

Bronce: Jacqueline Wiles y Paula Moltzan (USA)

ESQUÍ DE FONDO

==============

Eprint clásico masculino

Oro: Johannes Klaebo (NOR)

Plata: Ben Ogden (USA)

Bronce: Oskar Opstad Vike (NOR)

Esprint clásico femenino

Oro: Linn Svahn (SWE)

Plata: Jonna Sundling (SWE)

Bronce: Maja Dahlqvist (SWE)

LUGE

====

Monoplaza femenino

Oro: Julia Taubitz (GER)

Plata: Elina Bota (LAT)

Bronce: Ashley Farquharson (USA)

PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA

=================================

Relevos por equipos

Oro: Italia

Plata: Canadá

Bronce: Bélgica

SALTOS DE ESQUÍ

===============

Trampolín normal por equipos

Oro: Eslovenia

Plata: Noruega

Bronce: Japón

- Medallero tras las finales del martes:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 6 2 4 12

Alemania 3 2 1 6

Suecia 3 2 1 6

Suiza 3 1 1 5

Estados Unidos 2 3 2 7

Austria 2 3 0 5

Italia 2 2 7 11

Japón 2 2 4 8

Francia 1 2 0 3

Eslovenia 1 1 0 2

Países Bajos 1 1 0 2

República Checa 1 1 0 2

Canadá 0 1 2 3

China 0 1 1 2

Corea del Sur 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Letonia 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Bélgica 0 0 1 1

Bulgaria 0 0 1 1