Los podios del martes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
20 km masculino
Oro: Johan-Olav Botn (NOR)
Plata: Eric Perrot (FRA)
Bronce: Sturla Holm Laegreid (NOR)
CURLING
=======
Doble mixto
Oro: Suecia
Plata: Estados Unidos
Bronce: Italia
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Slopestyle masculino
Oro: Birk Ruud (NOR)
Plata: Alex Hall (USA)
Bronce: Luca Harrington (NZL)
ESQUÍ ALPINO
============
Combinada por equipos femenino
Oro: Ariane Rädler y Katharina Huber (AUT)
Plata: Kira Weidle-Winkelmann y Emma Aicher (GER)
Bronce: Jacqueline Wiles y Paula Moltzan (USA)
ESQUÍ DE FONDO
==============
Eprint clásico masculino
Oro: Johannes Klaebo (NOR)
Plata: Ben Ogden (USA)
Bronce: Oskar Opstad Vike (NOR)
Esprint clásico femenino
Oro: Linn Svahn (SWE)
Plata: Jonna Sundling (SWE)
Bronce: Maja Dahlqvist (SWE)
LUGE
====
Monoplaza femenino
Oro: Julia Taubitz (GER)
Plata: Elina Bota (LAT)
Bronce: Ashley Farquharson (USA)
PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA
=================================
Relevos por equipos
Oro: Italia
Plata: Canadá
Bronce: Bélgica
SALTOS DE ESQUÍ
===============
Trampolín normal por equipos
Oro: Eslovenia
Plata: Noruega
Bronce: Japón
- Medallero tras las finales del martes:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 6 2 4 12
Alemania 3 2 1 6
Suecia 3 2 1 6
Suiza 3 1 1 5
Estados Unidos 2 3 2 7
Austria 2 3 0 5
Italia 2 2 7 11
Japón 2 2 4 8
Francia 1 2 0 3
Eslovenia 1 1 0 2
Países Bajos 1 1 0 2
República Checa 1 1 0 2
Canadá 0 1 2 3
China 0 1 1 2
Corea del Sur 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Letonia 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Bélgica 0 0 1 1
Bulgaria 0 0 1 1