Los podios del martes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
4 x 7,5 km relevos masculino
Oro: Francia
Plata: Noruega
Bronce: Suecia
BOBSLEIGH
=========
Bob de 2 masculino
Oro: Johannes Lochner y Georg Fleischhauer (GER)
Plata: Francesco Friedrich y Alex Schüller (GER)
Bronce: Adam Ammour y Alex Schaller (GER)
COMBINADA NÓRDICA
=================
Individual gran trampolín/10 km
Oro: Jens Oftebro (NOR)
Plata: Johannes Lamparter (AUT)
Bronce: Ilkka Herola (FIN)
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Big Air masculino
Oro: Tormod Frostad (NOR)
Plata: Mac Forehand (USA)
Bronce: Matej Svancer (AUT)
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
Persecución por equipos masculino
Oro: Italia
Plata: Estados Unidos
Bronce: China
Persecución por equipos femenino
Oro: Canadá
Plata: Países Bajos
Bronce: Japón
- Medallero tras las finales del martes:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 14 8 9 31
Italia 9 4 11 24
Estados Unidos 6 10 5 21
Países Bajos 6 6 1 13
Alemania 5 8 7 20
Austria 5 8 4 17
Francia 5 7 4 16
Suecia 5 5 2 12
Suiza 5 2 3 10
Japón 4 5 10 19
Canadá 3 4 5 12
Australia 3 1 1 5
Gran Bretaña 3 0 0 3
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
Corea del Sur 1 2 3 6
Brasil 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
China 0 3 3 6
Polonia 0 3 1 4
Letonia 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Georgia 0 1 0 1
Finlandia 0 0 4 4
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1