Los podios del martes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

4 x 7,5 km relevos masculino

Oro: Francia

Plata: Noruega

Bronce: Suecia

BOBSLEIGH

=========

Bob de 2 masculino

Oro: Johannes Lochner y Georg Fleischhauer (GER)

Plata: Francesco Friedrich y Alex Schüller (GER)

Bronce: Adam Ammour y Alex Schaller (GER)

COMBINADA NÓRDICA

=================

Individual gran trampolín/10 km

Oro: Jens Oftebro (NOR)

Plata: Johannes Lamparter (AUT)

Bronce: Ilkka Herola (FIN)

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Big Air masculino

Oro: Tormod Frostad (NOR)

Plata: Mac Forehand (USA)

Bronce: Matej Svancer (AUT)

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

Persecución por equipos masculino

Oro: Italia

Plata: Estados Unidos

Bronce: China

Persecución por equipos femenino

Oro: Canadá

Plata: Países Bajos

Bronce: Japón

- Medallero tras las finales del martes:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 14 8 9 31

Italia 9 4 11 24

Estados Unidos 6 10 5 21

Países Bajos 6 6 1 13

Alemania 5 8 7 20

Austria 5 8 4 17

Francia 5 7 4 16

Suecia 5 5 2 12

Suiza 5 2 3 10

Japón 4 5 10 19

Canadá 3 4 5 12

Australia 3 1 1 5

Gran Bretaña 3 0 0 3

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

Corea del Sur 1 2 3 6

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

China 0 3 3 6

Polonia 0 3 1 4

Letonia 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Georgia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 4 4

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1