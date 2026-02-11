Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
15 km femenino
Oro: Julia Simon (FRA)
Plata: Lou Jeanmonnot-Laurent (FRA)
Bronce: Lora Hristova (BUL)
COMBINADA NÓRDICA
Individual trampolín normal/10 km
Oro: Jens Luraas Oftebro (NOR)
Plata: Johannes Lamparter (AUT)
Bronce: Eero Hirvonen (FIN)
ESQUÍ ACROBÁTICO
Moguls femenino
Oro: Elizabeth Lemley (USA)
Plata: Jaelin Kauf (USA)
Bronce: Perrine Laffont (FRA)
ESQUÍ ALPINO
Supergigante masculino
Oro: Franjo Von Allmen (SUI)
Plata: Ryan Cochran-siegle (USA)
Bronce: Marco Odermatt (SUI)
LUGE
Biplaza masculino
Oro: Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner (ITA)
Plata: Thomas Steu y Wolfgang Kindl (AUT)
Bronce: Tobias Wendl y Tobias Arlt (GER)
Biplaza femenino
Oro: Andrea Vötter y Marion Oberhofer (ITA)
Plata: Dajana Eitberger y Magdalena Matschina (GER)
Bronce: Selina Egle y Michaela Lara Kipp (AUT)
PATINAJE ARTÍSTICO
Danza sobre hielo mixta
Oro: Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (FRA)
Plata: Madison Chock, Evan Bates (USA)
Bronce: Piper Gilles, Paul Poirier (CAN)
PATINAJE DE VELOCIDAD
1.000 m masculino
Oro: Jordan Stolz (USA)
Plata: Jenning De Boo (NED)
Bronce: Ning Zhongyan (CHN)
- Medallero tras las finales del miércoles:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 7 2 4 13
Estados Unidos 4 6 2 12
Italia 4 2 7 13
Suiza 4 1 2 7
Alemania 3 3 2 8
Francia 3 3 1 7
Suecia 3 2 1 6
Austria 2 5 1 8
Japón 2 2 4 8
Países Bajos 1 2 0 3
Eslovenia 1 1 0 2
República Checa 1 1 0 2
Canadá 0 1 3 4
China 0 1 2 3
Corea del Sur 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Letonia 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1