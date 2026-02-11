LA NACION

Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y

Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

15 km femenino

Oro: Julia Simon (FRA)

Plata: Lou Jeanmonnot-Laurent (FRA)

Bronce: Lora Hristova (BUL)

COMBINADA NÓRDICA

Individual trampolín normal/10 km

Oro: Jens Luraas Oftebro (NOR)

Plata: Johannes Lamparter (AUT)

Bronce: Eero Hirvonen (FIN)

ESQUÍ ACROBÁTICO

Moguls femenino

Oro: Elizabeth Lemley (USA)

Plata: Jaelin Kauf (USA)

Bronce: Perrine Laffont (FRA)

ESQUÍ ALPINO

Supergigante masculino

Oro: Franjo Von Allmen (SUI)

Plata: Ryan Cochran-siegle (USA)

Bronce: Marco Odermatt (SUI)

LUGE

Biplaza masculino

Oro: Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner (ITA)

Plata: Thomas Steu y Wolfgang Kindl (AUT)

Bronce: Tobias Wendl y Tobias Arlt (GER)

Biplaza femenino

Oro: Andrea Vötter y Marion Oberhofer (ITA)

Plata: Dajana Eitberger y Magdalena Matschina (GER)

Bronce: Selina Egle y Michaela Lara Kipp (AUT)

PATINAJE ARTÍSTICO

Danza sobre hielo mixta

Oro: Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (FRA)

Plata: Madison Chock, Evan Bates (USA)

Bronce: Piper Gilles, Paul Poirier (CAN)

PATINAJE DE VELOCIDAD

1.000 m masculino

Oro: Jordan Stolz (USA)

Plata: Jenning De Boo (NED)

Bronce: Ning Zhongyan (CHN)

- Medallero tras las finales del miércoles:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 7 2 4 13

Estados Unidos 4 6 2 12

Italia 4 2 7 13

Suiza 4 1 2 7

Alemania 3 3 2 8

Francia 3 3 1 7

Suecia 3 2 1 6

Austria 2 5 1 8

Japón 2 2 4 8

Países Bajos 1 2 0 3

Eslovenia 1 1 0 2

República Checa 1 1 0 2

Canadá 0 1 3 4

China 0 1 2 3

Corea del Sur 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Letonia 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

AFP
Conforme a
The Trust Project