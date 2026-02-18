LA NACION

Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y

Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

4 x 6 km relevos femenino

Oro: Francia

Plata: Suecia

Bronce: Noruega

ESQUÍ ACROBÁTICO

Salto femenino

Oro: Xu Mengtao (CHN)

Plata: Danielle Scott (AUS)

Bronce: Shao Qi (CHN)

ESQUÍ ALPINO

Eslalon femenino

Oro: Mikaela Shiffrin (USA)

Plata: Camille Rast (SUI)

Bronce: Anna Swenn-larsson (SWE)

ESQUÍ DE FONDO

Esprint por equipos masculino

Oro: Noruega

Plata: Estados Unidos

Bronce: Italia

Esprint por equipos femenino

Oro: Suecia

Plata: Suiza

Bronce: Alemania

PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA

500 m masculino

Oro: Steven Dubois (CAN)

Plata: Melle Van 't Wout (NED)

Bronce: Jens Van T Wout (NED)

3.000 m relevos femenino

Oro: Corea del Sur

Plata: Italia

Bronce: Canadá

SNOWBOARD

Slopestyle masculino

Oro: Su Yiming (CHN)

Plata: Taiga Hasegawa (JPN)

Bronce: Jake Canter (USA)

Slopestyle femenino

Oro: Mari Fukada (JPN)

Plata: Zoi Sadowski Synnott (NZL)

Bronce: Kokomo Murase (JPN)

- Medallero tras las finales del miércoles:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 15 8 10 33

Italia 9 5 12 26

Estados Unidos 7 11 6 24

Francia 6 7 4 17

Países Bajos 6 7 2 15

Suecia 6 6 3 15

Alemania 5 8 8 21

Austria 5 8 4 17

Japón 5 6 11 22

Suiza 5 4 3 12

Canadá 4 4 6 14

Australia 3 2 1 6

Gran Bretaña 3 0 0 3

China 2 3 4 9

Corea del Sur 2 2 3 7

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

Polonia 0 3 1 4

Nueva Zelanda 0 2 1 3

Letonia 0 1 1 2

Georgia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 4 4

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

AFP
