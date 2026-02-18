Los podios del miércoles y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
4 x 6 km relevos femenino
Oro: Francia
Plata: Suecia
Bronce: Noruega
ESQUÍ ACROBÁTICO
Salto femenino
Oro: Xu Mengtao (CHN)
Plata: Danielle Scott (AUS)
Bronce: Shao Qi (CHN)
ESQUÍ ALPINO
Eslalon femenino
Oro: Mikaela Shiffrin (USA)
Plata: Camille Rast (SUI)
Bronce: Anna Swenn-larsson (SWE)
ESQUÍ DE FONDO
Esprint por equipos masculino
Oro: Noruega
Plata: Estados Unidos
Bronce: Italia
Esprint por equipos femenino
Oro: Suecia
Plata: Suiza
Bronce: Alemania
PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA
500 m masculino
Oro: Steven Dubois (CAN)
Plata: Melle Van 't Wout (NED)
Bronce: Jens Van T Wout (NED)
3.000 m relevos femenino
Oro: Corea del Sur
Plata: Italia
Bronce: Canadá
SNOWBOARD
Slopestyle masculino
Oro: Su Yiming (CHN)
Plata: Taiga Hasegawa (JPN)
Bronce: Jake Canter (USA)
Slopestyle femenino
Oro: Mari Fukada (JPN)
Plata: Zoi Sadowski Synnott (NZL)
Bronce: Kokomo Murase (JPN)
- Medallero tras las finales del miércoles:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 15 8 10 33
Italia 9 5 12 26
Estados Unidos 7 11 6 24
Francia 6 7 4 17
Países Bajos 6 7 2 15
Suecia 6 6 3 15
Alemania 5 8 8 21
Austria 5 8 4 17
Japón 5 6 11 22
Suiza 5 4 3 12
Canadá 4 4 6 14
Australia 3 2 1 6
Gran Bretaña 3 0 0 3
China 2 3 4 9
Corea del Sur 2 2 3 7
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
Brasil 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
Polonia 0 3 1 4
Nueva Zelanda 0 2 1 3
Letonia 0 1 1 2
Georgia 0 1 0 1
Finlandia 0 0 4 4
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1