Los podios del sábado y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron medallas este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
ESQUÍ ALPINO
Descenso masculino
Oro: Franjo Von Allmen (SUI)
Plata: Giovanni Franzoni (ITA)
Bronce: Dominik Paris (ITA)
ESQUÍ DE FONDO
Esquiatlón femenino
Oro: Frida Karlsson (SWE)
Plata: Ebba Andersson (SWE)
Bronce: Heidi Weng (NOR)
PATINAJE DE VELOCIDAD
3.000 m femenino
Oro: Francesca Lollobrigida (ITA)
Plata: Ragne Wiklund (NOR)
Bronce: Valérie Maltais (CAN)
SALTOS DE ESQUÍ
Trampolín normal femenino
Oro: Anna Odine Stroem (NOR)
Plata: Nika Prevc (SLO)
Bronce: Nozomi Maruyama (JPN)
SNOWBOARD
Big Air masculino
Oro: Kira Kimura (JPN)
Plata: Ryoma Kimata (JPN)
Bronce: Su Yiming (CHN)
- Medallero tras las finales del sábado:
Oro Plata Bronce Total
Italia 1 1 1 3
Japón 1 1 1 3
Noruega 1 1 1 3
Suecia 1 1 0 2
Suiza 1 0 0 1
Eslovenia 0 1 0 1
Canadá 0 0 1 1
China 0 0 1 1