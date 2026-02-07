Los podios del sábado y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron medallas este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

ESQUÍ ALPINO

Descenso masculino

Oro: Franjo Von Allmen (SUI)

Plata: Giovanni Franzoni (ITA)

Bronce: Dominik Paris (ITA)

ESQUÍ DE FONDO

Esquiatlón femenino

Oro: Frida Karlsson (SWE)

Plata: Ebba Andersson (SWE)

Bronce: Heidi Weng (NOR)

PATINAJE DE VELOCIDAD

3.000 m femenino

Oro: Francesca Lollobrigida (ITA)

Plata: Ragne Wiklund (NOR)

Bronce: Valérie Maltais (CAN)

SALTOS DE ESQUÍ

Trampolín normal femenino

Oro: Anna Odine Stroem (NOR)

Plata: Nika Prevc (SLO)

Bronce: Nozomi Maruyama (JPN)

SNOWBOARD

Big Air masculino

Oro: Kira Kimura (JPN)

Plata: Ryoma Kimata (JPN)

Bronce: Su Yiming (CHN)

- Medallero tras las finales del sábado:

Oro Plata Bronce Total

Italia 1 1 1 3

Japón 1 1 1 3

Noruega 1 1 1 3

Suecia 1 1 0 2

Suiza 1 0 0 1

Eslovenia 0 1 0 1

Canadá 0 0 1 1

China 0 0 1 1