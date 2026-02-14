Los podios del sábado y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
7,5 km femenino
Oro: Maren Kirkeeide (NOR)
Plata: Océane Michelon (FRA)
Bronce: Lou Jeanmonnot-Laurent (FRA)
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Moguls en paralelo femenino
Oro: Jakara Anthony (AUS)
Plata: Jaelin Kauf (USA)
Bronce: Elizabeth Lemley (USA)
ESQUÍ ALPINO
============
Eslalon gigante masculino
Oro: Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
Plata: Marco Odermatt (SUI)
Bronce: Loic Meillard (SUI)
ESQUÍ DE FONDO
==============
Relevos 4x7,5 km femenino
Oro: Noruega
Plata: Suecia
Bronce: Finlandia
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
500 m masculino
Oro: Jordan Stolz (USA)
Plata: Jenning De Boo (NED)
Bronce: Laurent Dubreuil (CAN)
PATINAJE SHORT-TRACK
====================
1500 m masculino
Oro: Jens Van T Wout (NED)
Plata: Hwang Daeheon (KOR)
Bronce: Roberts Kruzbergs (LAT)
SALTOS DE ESQUÍ
===============
Trampolín grande masculino
Oro: Domen Prevc (SLO)
Plata: Ren Nikaido (JPN)
Bronce: Kacper Tomasiak (POL)
SKELETON
========
Individual femenino
Oro: Janine Flock (AUT)
Plata: Susanne Kreher (GER)
Bronce: Jacqueline Pfeifer (GER)
- Medallero tras las finales del sábado:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 10 3 7 20
Italia 6 3 9 18
Estados Unidos 5 8 4 17
Austria 4 6 3 13
Francia 4 6 2 12
Alemania 4 5 4 13
Países Bajos 4 4 1 9
Suecia 4 4 1 9
Suiza 4 2 3 9
Japón 3 4 8 15
Australia 3 1 0 4
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 0 3
Corea del Sur 1 2 2 5
Brasil 1 0 0 1
Gran Bretaña 1 0 0 1
Kazajstán 1 0 0 1
Canadá 0 3 5 8
China 0 2 2 4
Polonia 0 2 1 3
Letonia 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Bulgaria 0 0 2 2
Finlandia 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1