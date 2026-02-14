Los podios del sábado y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

7,5 km femenino

Oro: Maren Kirkeeide (NOR)

Plata: Océane Michelon (FRA)

Bronce: Lou Jeanmonnot-Laurent (FRA)

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Moguls en paralelo femenino

Oro: Jakara Anthony (AUS)

Plata: Jaelin Kauf (USA)

Bronce: Elizabeth Lemley (USA)

ESQUÍ ALPINO

============

Eslalon gigante masculino

Oro: Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

Plata: Marco Odermatt (SUI)

Bronce: Loic Meillard (SUI)

ESQUÍ DE FONDO

==============

Relevos 4x7,5 km femenino

Oro: Noruega

Plata: Suecia

Bronce: Finlandia

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

500 m masculino

Oro: Jordan Stolz (USA)

Plata: Jenning De Boo (NED)

Bronce: Laurent Dubreuil (CAN)

PATINAJE SHORT-TRACK

====================

1500 m masculino

Oro: Jens Van T Wout (NED)

Plata: Hwang Daeheon (KOR)

Bronce: Roberts Kruzbergs (LAT)

SALTOS DE ESQUÍ

===============

Trampolín grande masculino

Oro: Domen Prevc (SLO)

Plata: Ren Nikaido (JPN)

Bronce: Kacper Tomasiak (POL)

SKELETON

========

Individual femenino

Oro: Janine Flock (AUT)

Plata: Susanne Kreher (GER)

Bronce: Jacqueline Pfeifer (GER)

- Medallero tras las finales del sábado:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 10 3 7 20

Italia 6 3 9 18

Estados Unidos 5 8 4 17

Austria 4 6 3 13

Francia 4 6 2 12

Alemania 4 5 4 13

Países Bajos 4 4 1 9

Suecia 4 4 1 9

Suiza 4 2 3 9

Japón 3 4 8 15

Australia 3 1 0 4

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 0 3

Corea del Sur 1 2 2 5

Brasil 1 0 0 1

Gran Bretaña 1 0 0 1

Kazajstán 1 0 0 1

Canadá 0 3 5 8

China 0 2 2 4

Polonia 0 2 1 3

Letonia 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Bulgaria 0 0 2 2

Finlandia 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1