Los podios del sábado y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
12,5 km inicio grupal femenino
Oro: Océane Michelon (FRA)
Plata: Julia Simon (FRA)
Bronce: Tereza Voborniková (CZE)
BOBSLEIGH
=========
Bob de 2 femenino
Oro: Laura Nolte y Deborah Levi (GER)
Plata: Lisa Buckwitz y Neele Schuten (GER)
Bronce: Kaillie Armbruster Humprhies y Jasmine Jones (USA)
CURLING
=======
Masculino
Oro: Canadá
Plata: Gran Bretaña
Bronce: Suiza (conseguido el viernes)
Femenino
Bronce: Canadá (la final Suiza-Suecia se disputa el domingo)
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Saltos por equipos mixto
Oro: Estados Unidos
Plata: Suiza
Bronce: China
Ski Cross masculino
Oro: Simone Deromedis (ITA)
Plata: Federico Tomasoni (ITA)
Bronce: Alex Fiva (SUI)
ESQUÍ DE FONDO
==============
50 km salida en línea masculino
Oro: Johannes Klaebo (NOR)
Plata: Martin Loewstroem Nyenget (NOR)
Bronce: Emil Iversen (NOR)
ESQUÍ DE MONTAÑA
================
Relevo mixto
Oro: Emily Harrop y Thibault Anselmet (FRA)
Plata: Marianne Fatton y Jon Kistler (SUI)
Bronce: Ana Alonso y Oriol Cardona (ESP)
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
Salida masiva masculino
Oro: Jorrit Bergsma (NED)
Plata: Viktor Hald Thorup (DEN)
Bronce: Andrea Giovannini (ITA)
Salida masiva femenino
Oro: Marijke Groenewoud (NED)
Plata: Ivanie Blondin (CAN)
Bronce: Mia Manganello (USA)
- Medallero tras las finales del sábado:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 18 11 11 40
Estados Unidos 11 12 9 32
Países Bajos 10 7 3 20
Italia 10 6 14 30
Francia 8 9 6 23
Alemania 7 9 8 24
Suiza 6 8 6 20
Suecia 6 6 4 16
Austria 5 8 5 18
Japón 5 7 12 24
Canadá 5 6 9 20
China 4 3 6 13
Corea del Sur 3 4 3 10
Australia 3 2 1 6
Gran Bretaña 3 1 0 4
República Checa 2 2 1 5
Eslovenia 2 1 1 4
España 1 0 2 3
Brasil 1 0 0 1
Kazajstán 1 0 0 1
Polonia 0 3 1 4
Nueva Zelanda 0 2 1 3
Finlandia 0 1 4 5
Letonia 0 1 1 2
Dinamarca 0 1 0 1
Estonia 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1