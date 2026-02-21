Los podios del sábado y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

12,5 km inicio grupal femenino

Oro: Océane Michelon (FRA)

Plata: Julia Simon (FRA)

Bronce: Tereza Voborniková (CZE)

BOBSLEIGH

=========

Bob de 2 femenino

Oro: Laura Nolte y Deborah Levi (GER)

Plata: Lisa Buckwitz y Neele Schuten (GER)

Bronce: Kaillie Armbruster Humprhies y Jasmine Jones (USA)

CURLING

=======

Masculino

Oro: Canadá

Plata: Gran Bretaña

Bronce: Suiza (conseguido el viernes)

Femenino

Bronce: Canadá (la final Suiza-Suecia se disputa el domingo)

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Saltos por equipos mixto

Oro: Estados Unidos

Plata: Suiza

Bronce: China

Ski Cross masculino

Oro: Simone Deromedis (ITA)

Plata: Federico Tomasoni (ITA)

Bronce: Alex Fiva (SUI)

ESQUÍ DE FONDO

==============

50 km salida en línea masculino

Oro: Johannes Klaebo (NOR)

Plata: Martin Loewstroem Nyenget (NOR)

Bronce: Emil Iversen (NOR)

ESQUÍ DE MONTAÑA

================

Relevo mixto

Oro: Emily Harrop y Thibault Anselmet (FRA)

Plata: Marianne Fatton y Jon Kistler (SUI)

Bronce: Ana Alonso y Oriol Cardona (ESP)

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

Salida masiva masculino

Oro: Jorrit Bergsma (NED)

Plata: Viktor Hald Thorup (DEN)

Bronce: Andrea Giovannini (ITA)

Salida masiva femenino

Oro: Marijke Groenewoud (NED)

Plata: Ivanie Blondin (CAN)

Bronce: Mia Manganello (USA)

- Medallero tras las finales del sábado:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 18 11 11 40

Estados Unidos 11 12 9 32

Países Bajos 10 7 3 20

Italia 10 6 14 30

Francia 8 9 6 23

Alemania 7 9 8 24

Suiza 6 8 6 20

Suecia 6 6 4 16

Austria 5 8 5 18

Japón 5 7 12 24

Canadá 5 6 9 20

China 4 3 6 13

Corea del Sur 3 4 3 10

Australia 3 2 1 6

Gran Bretaña 3 1 0 4

República Checa 2 2 1 5

Eslovenia 2 1 1 4

España 1 0 2 3

Brasil 1 0 0 1

Kazajstán 1 0 0 1

Polonia 0 3 1 4

Nueva Zelanda 0 2 1 3

Finlandia 0 1 4 5

Letonia 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 0 1

Estonia 0 1 0 1

Georgia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1