Los podios del viernes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
10 km masculino
Oro: Quentin Fillon Maillet (FRA)
Plata: Vetle Sjaastad Christiansen (NOR)
Bronce: Sturla Holm Laegreid (NOR)
ESQUÍ DE FONDO
10 km libres masculino
Oro: Johannes Klaebo (NOR)
Plata: Mathis Desloges (FRA)
Bronce: Einar Hedegart (NOR)
PATINAJE ARTÍSTICO
Individual masculino
Oro: Mijail Shaidorov (KAZ)
Plata: Yuma Kagiyama (JPN)
Bronce: Shun Sato (JPN)
PATINAJE DE VELOCIDAD
10.000 m masculino
Oro: Metodej Jilek (CZE)
Plata: Vladimir Semirunnii (POL)
Bronce: Jorrit Bergsma (NED)
SKELETON
Masculino
Oro: Matt Weston (GBR)
Plata: Axel Jungk (GER)
Bronce: Christopher Grotheer (GER)
SNOWBOARD
Halfpipe masculino
Oro: Yuto Totsuka (JPN)
Plata: Scotty James (AUS)
Bronce: Ryusei Yamada (JPN)
Snowboard Cross femenino
Oro: Josie Baff (AUS)
Plata: Eva Adamczykova (CZE)
Bronce: Michela Moioli (ITA)
- Medallero tras las finales del viernes:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 8 3 7 18
Italia 6 3 9 18
Estados Unidos 4 7 3 14
Francia 4 5 1 10
Alemania 4 4 3 11
Suecia 4 3 1 8
Suiza 4 1 2 7
Austria 3 6 3 12
Japón 3 3 8 14
Países Bajos 3 3 1 7
República Checa 2 2 0 4
Australia 2 1 0 3
Corea del Sur 1 1 2 4
Eslovenia 1 1 0 2
Gran Bretaña 1 0 0 1
Kazajstán 1 0 0 1
Canadá 0 3 4 7
China 0 2 2 4
Polonia 0 2 0 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Letonia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1