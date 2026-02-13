Los podios del viernes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

10 km masculino

Oro: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Plata: Vetle Sjaastad Christiansen (NOR)

Bronce: Sturla Holm Laegreid (NOR)

ESQUÍ DE FONDO

==============

10 km libres masculino

Oro: Johannes Klaebo (NOR)

Plata: Mathis Desloges (FRA)

Bronce: Einar Hedegart (NOR)

PATINAJE ARTÍSTICO

==================

Individual masculino

Oro: Mijail Shaidorov (KAZ)

Plata: Yuma Kagiyama (JPN)

Bronce: Shun Sato (JPN)

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

10.000 m masculino

Oro: Metodej Jilek (CZE)

Plata: Vladimir Semirunnii (POL)

Bronce: Jorrit Bergsma (NED)

SKELETON

========

Masculino

Oro: Matt Weston (GBR)

Plata: Axel Jungk (GER)

Bronce: Christopher Grotheer (GER)

SNOWBOARD

=========

Halfpipe masculino

Oro: Yuto Totsuka (JPN)

Plata: Scotty James (AUS)

Bronce: Ryusei Yamada (JPN)

Snowboard Cross femenino

Oro: Josie Baff (AUS)

Plata: Eva Adamczykova (CZE)

Bronce: Michela Moioli (ITA)

- Medallero tras las finales del viernes:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 8 3 7 18

Italia 6 3 9 18

Estados Unidos 4 7 3 14

Francia 4 5 1 10

Alemania 4 4 3 11

Suecia 4 3 1 8

Suiza 4 1 2 7

Austria 3 6 3 12

Japón 3 3 8 14

Países Bajos 3 3 1 7

República Checa 2 2 0 4

Australia 2 1 0 3

Corea del Sur 1 1 2 4

Eslovenia 1 1 0 2

Gran Bretaña 1 0 0 1

Kazajstán 1 0 0 1

Canadá 0 3 4 7

China 0 2 2 4

Polonia 0 2 0 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Letonia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1