Los podios del viernes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y
Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:
BIATLÓN
=======
15 km inicio grupal masculino
Oro: Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
Plata: Sturla Holm Laegreid (NOR)
Bronce: Quentin Fillon Maillet (FRA)
CURLING
=======
Masculino
Bronce: Suiza
Nota: la final Gran Bretaña-Canadá se disputa el sábado
ESQUÍ ACROBÁTICO
================
Salto masculino
Oro: Wang Xindi (CHN)
Plata: Noe Roth (SUI)
Bronce: Li Tianma (CHN)
Halfpipe masculino
Oro: Alex Ferreira (USA)
Plata: Henry Sildaru (EST)
Bronce: Brendan Mackay (CAN)
Skicross femenino
Oro: Daniela Maier (GER)
Plata: Fanny Smith (SUI)
Bronce: Sandra Naeslund (SWE)
PATINAJE DE VELOCIDAD
=====================
1.500 m femenino
Oro: Antoinette Rijpma - De Jong (NED)
Plata: Ragne Wiklund (NOR)
Bronce: Valérie Maltais (CAN)
PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA
=================================
5.000 m relevos masculino
Oro: Países Bajos
Plata: Corea del Sur
Bronce: Italia
1.500 m femenino
Oro: Kim Gilli (KOR)
Plata: Choi Minjeong (KOR)
Bronce: Corinne Stoddard (USA)
- Medallero tras las finales del viernes:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 17 10 10 37
Estados Unidos 10 12 7 29
Italia 9 5 13 27
Países Bajos 8 7 3 18
Alemania 6 8 8 22
Francia 6 8 6 20
Suiza 6 6 5 17
Suecia 6 6 4 16
Austria 5 8 5 18
Japón 5 7 12 24
Canadá 4 5 8 17
China 4 3 5 12
Corea del Sur 3 4 3 10
Australia 3 2 1 6
Gran Bretaña 3 0 0 3
República Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
España 1 0 1 2
Brasil 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
Polonia 0 3 1 4
Nueva Zelanda 0 2 1 3
Finlandia 0 1 4 5
Letonia 0 1 1 2
Estonia 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1