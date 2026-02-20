Los podios del viernes y el medallero de los Juegos de Milán-Cortina

Estos fueron los podios de las pruebas que repartieron metales este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y el medallero de la competición:

BIATLÓN

=======

15 km inicio grupal masculino

Oro: Johannes Dale-Skjevdal (NOR)

Plata: Sturla Holm Laegreid (NOR)

Bronce: Quentin Fillon Maillet (FRA)

CURLING

=======

Masculino

Bronce: Suiza

Nota: la final Gran Bretaña-Canadá se disputa el sábado

ESQUÍ ACROBÁTICO

================

Salto masculino

Oro: Wang Xindi (CHN)

Plata: Noe Roth (SUI)

Bronce: Li Tianma (CHN)

Halfpipe masculino

Oro: Alex Ferreira (USA)

Plata: Henry Sildaru (EST)

Bronce: Brendan Mackay (CAN)

Skicross femenino

Oro: Daniela Maier (GER)

Plata: Fanny Smith (SUI)

Bronce: Sandra Naeslund (SWE)

PATINAJE DE VELOCIDAD

=====================

1.500 m femenino

Oro: Antoinette Rijpma - De Jong (NED)

Plata: Ragne Wiklund (NOR)

Bronce: Valérie Maltais (CAN)

PATINAJE DE VELOCIDAD PISTA CORTA

=================================

5.000 m relevos masculino

Oro: Países Bajos

Plata: Corea del Sur

Bronce: Italia

1.500 m femenino

Oro: Kim Gilli (KOR)

Plata: Choi Minjeong (KOR)

Bronce: Corinne Stoddard (USA)

- Medallero tras las finales del viernes:

Oro Plata Bronce Total

Noruega 17 10 10 37

Estados Unidos 10 12 7 29

Italia 9 5 13 27

Países Bajos 8 7 3 18

Alemania 6 8 8 22

Francia 6 8 6 20

Suiza 6 6 5 17

Suecia 6 6 4 16

Austria 5 8 5 18

Japón 5 7 12 24

Canadá 4 5 8 17

China 4 3 5 12

Corea del Sur 3 4 3 10

Australia 3 2 1 6

Gran Bretaña 3 0 0 3

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

España 1 0 1 2

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

Polonia 0 3 1 4

Nueva Zelanda 0 2 1 3

Finlandia 0 1 4 5

Letonia 0 1 1 2

Estonia 0 1 0 1

Georgia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1