"Los policías me salvaron la vida", afirma víctima de violaciones en Francia

"Los policías me salvaron la vida", afirmó este jueves ante el tribunal Gisèle P., a quien su marido drogó durante 10 años para que la violaran decenas de hombres contactados por internet en Francia.

La víctima comenzó a declarar ante el tribunal penal de Aviñón, en el sur de Francia, en el cuarto día de este megajuicio contra 51 hombres, entre ellos su marido, por violación con agravantes.

Este caso, que ha horrorizado a Francia, salió a la luz por casualidad cuando su marido Dominique P., de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de las clientas.

Los investigadores encontraron entonces en su computadora miles de fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violan.

"Mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años", aseguró Gisèle P., al recordar el momento en que los policías le muestran algunas fotografías el 2 de noviembre de 2020.

En la imagen, "estoy inerte, en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras", relata ante los cinco magistrados sobre las violaciones organizadas por Dominique P., el padre de sus hijos.

Ese día, la víctima rechaza ver los vídeos hallados por los investigadores sobre las alrededor de 200 violaciones que sufrió primero en la región de París y luego en Mazan, en el sur de Francia, hasta 2020.

Algunos acusados defienden que desconocían que su marido le administraba somníferos y que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima al inicio de su testimonio.

"No me hablen de escenas de sexo. Son escenas de violación. Nunca he practicado (...) el intercambio de parejas. Me gustaría dejarlo claro", aseguró la mujer.

Y ante "un señor P.", con quien está en vías de divorcio y que la escucha cabizbajo desde el banquillo de los acusados, agrega: "Soy como un boxeador que se derrumba y cada vez tiene que volver a levantarse".

Los acusados se enfrentan a hasta 20 años de prisión en este juicio que debe durar hasta finales de diciembre. La próxima semana está previsto el primer interrogatorio al principal acusado.

siu-ol/tjc/zm

AFP