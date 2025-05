Los populistas conservadores son optimistas tras la primera vuelta de las presidenciales en Polonia

VARSOVIA (AP) — Aún queda un largo camino por recorrer en las elecciones presidenciales de Polonia, pero la primera vuelta del domingo fue un buen día para los candidatos de la derecha y la extrema derecha política, y lanzó una gran señal de advertencia para el gobierno moderado del primer ministro, Donald Tusk.

El candidato de Tusk, el alcalde progresista de Varsovia Rafał Trzaskowski, y un oponente conservador respaldado por el partido nacional conservador Ley y Justicia, Karol Nawrocki, quedaron en cabeza en un grupo de 13 candidatos. Estaban extremadamente cerca: Trzaskowski con el 31,36% de los votos y Nawrocki con el 29,54%, según los resultados finales publicados el lunes por la mañana.

Los polacos ahora se dirigen a una segunda vuelta de infarto el 1 de junio, con mucho en juego en el resultado del desempate.

La contienda no es sólo por la presidencia, un cargo con el poder de influir en la política exterior y vetar leyes. También sellará el destino de los esfuerzos de Tusk por reparar la relación del país con sus aliados europeos después de años de gobierno por parte de Ley y Justicia, que a menudo chocó con Bruselas.

Tusk ha intentado revertir cambios en el poder judicial que fueron considerados antidemocráticos por la UE, pero sus esfuerzos se han visto en gran medida bloqueados por el presidente conservador saliente, Andrzej Duda.

Muchos votantes centristas y progresistas también están decepcionados de que Tusk no haya cumplido otras promesas, como liberalizar la restrictiva ley de aborto. También ha sido criticado por la forma autoritaria en que tomó el control de los medios públicos de manos de Ley y Justicia, y la continua politización de los medios públicos financiados por los contribuyentes.

Trzaskowski y Nawrocki no perdieron tiempo mientras se dirigían hacia la meta. Salieron a las calles temprano el lunes para reunirse con los votantes. Trzaskowski repartió bollos dulces en las calles de Kielce, y Nawrocki distribuyó donas y posó para selfies con simpatizantes en Gdansk.

Trzaskowski, quien se postuló y perdió por la mínima ante Duda en 2020, fue considerado durante mucho tiempo el favorito este año. Después de la votación del domingo, no puede estar seguro de nada.

Nawrocki se declaró "lleno de energía y entusiasmo en el camino hacia la victoria" en un comunicado a los medios, agregando que "probablemente toda Polonia vio que Rafał Trzaskowski es un candidato que no puede hacer frente".

Mientras tanto, Trzaskowski prometió luchar hasta el final. “Intentaré convencer a los jóvenes y a todos aquellos que votaron de manera diferente de que vale la pena votar por una Polonia normal, no una Polonia radical”, dijo Trzaskowski durante una rueda de prensa en Skarzysko-Kamienna.

El destino político de los dos hombres depende en gran medida de los votantes que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta, y cómo votarán puede ser difícil de predecir. Los expertos advierten que no hay una transferencia automática de votos de ciertos candidatos a otros; algunos que no obtienen a su candidato elegido podrían no votar en absoluto.

Aun así, Trzaskowski tiene mucho de qué preocuparse.

Uno de cada cinco votantes optó por candidatos de extrema derecha, cuyas visiones del mundo conservadoras y nacionalistas se alinean mucho más con las de Nawrocki.

Sławomir Mentzen, del partido ultraderechista Confederación, obtuvo el 14,8%, mientras que Grzegorz Braun, aún más a la derecha, ganó más del 6%. Ambos han utilizado lenguaje antisemita y antiucraniano, y Braun usó un extintor de incendios para apagar las velas de una menorá encendidos para la festividad judía de Hanukkah en el parlamento polaco en 2023.

Los candidatos de los partidos en el gobierno de coalición de Tusk, que incluye partidos de izquierda, centristas y de centroderecha, obtuvieron en total alrededor del 40% las boletas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.