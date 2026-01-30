Los posibles escenarios militares estadounidenses frente a Irán

Tras el despliegue de una "armada" estadounidense cerca de las costas iraníes, varios escenarios son posibles si la Casa Blanca decide intervenir militarmente, desde bombardeos precisos a una campaña masiva para debilitar o eliminar a los dirigentes del país

- ¿Cuáles son los recursos militares estadounidenses?

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien dice guiarse solo por su "propia moral", advirtió la semana pasada que una "enorme armada" iba camino del Golfo, tras haber animado y prometido ayuda a los manifestantes iraníes cuyo movimiento fue reprimido a sangre y fuego con un saldo de miles de muertos según varias oenegés.

La armada estadounidense está constituida por el portaviones "Abraham-Lincoln" y sus más de 80 aviones, así como su escolta de tres destroyers, dotados de capacidades antimisiles y misiles de crucero Tomahawk.

El grupo aeronaval estadounidense, generalmente acompañado de un submarino de ataque, también capaz de lanzar Tomahawk contra objetivos en tierra, llegó el lunes a la región.

- ¿Qué busca Donald Trump?

El presidente estadounidense declaró el jueves por la noche que "espera no tener que utilizar esta fuerza" militar desplegada, tras pedir la víspera un "acuerdo justo y equitativo" sobre el programa nuclear iraní.

Pero después de los bombardeos de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes, "el precio pedido a Irán por un acuerdo se incrementó considerablemente", explica Farzan Sabet, especialista de Irán en el Geneva Graduate Institute.

Estados Unidos espera obtener la prohibición de cualquier actividad de enriquecimiento de uranio y la limitación de las capacidades balísticas, entre otros objetivos.

Sería "una forma de capitulación" inaceptable para Irán, según David Khalfa, cofundador del centro de investigaciones Atlantic Middle East Forum (AMEF), que considera que Trump "optará por la opción militar", para demostrar su capacidad para hacer respetar sus líneas rojas.

- El escenario de bombardeos limitados

Trump puede atacar barcos que exportan el petróleo iraní, como lo hizo en Venezuela, para asfixiar la economía del país y lograr un acuerdo, según Sabet.

Puede también llevar a cabo "bombardeos puntuales, o una guerra limitada a objetivos restringidos, lo que le permitiría decir que hay que respetar su línea roja sin comprometerse en una nueva guerra en Oriente Medio, y podría declarar la victoria", afirmó.

Esa operación tendría como objetivo los sistemas antiaéreos, las rampas de lanzamiento de misiles y drones, como los bombardeos israelíes en junio.

Para Eva Koulouriotis, analista independiente de Oriente Medio, sus bombardeos tendrían como objetivo probablemente las posiciones de los Guardianes de la Revolución y sus milicias implicados en la reciente represión de las protestas antigubernamentales.

- La hipótesis de ataques masivos

Otro escenario es que Estados Unidos lleve a cabo ataques generalizados contra "los pilares del régimen iraní, empezando por la cúspide de la pirámide, el líder supremo Alí Jamenei", dijo Koulouriotis.

"Esto incluiría también la neutralización de las principales bases militares, del programa de misiles y de lo que queda del programa nuclear", señaló.

Khalfa, por su parte, señaló que "el objetivo estadounidense es hacer tambalear el régimen".

Desorganizar la cadena de mando requiere "la eliminación de Jamenei, de sus asesores cercanos, de las cabezas pensantes del gobierno central de los 'Pasdaran' (nombre en farsi de los Guardianes de la Revolución", dijo.

Con el apoyo del poder aéreo, "la hipótesis implícita de Washington, en el fondo, es que las tropas en el terreno serían aportadas por la propia sociedad iraní", agregó.

- Las represalias iraníes

Aunque afectado por los ataques de otoño de 2024 y de junio de 2025, Irán tiene capacidad de respuesta.

Irán dispone todavía de entre 1.500 y 2.000 misiles balísticos de medio alcance capaces de golpear a Israel, señala Sabet.

Y el país cuenta todavía con más misiles balísticos "mucho más precisos" de menor alcance, misiles de crucero y antibuques para sembrar el caos en el Golfo, sin olvidar sus pequeñas lanchas lanzamisiles", añade.