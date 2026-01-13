Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

Los precios al consumo en Estados Unidos probablemente se aceleraron ⁠en diciembre al ⁠desaparecer algunas de las distorsiones relacionadas con el cierre de la Administración que habían reducido artificialmente la inflación en ⁠noviembre, lo que ‌reforzaría ​las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los ​tipos de interés este mes.

El cierre de 43 días ‌impidió recoger los precios de octubre, por ‌lo que la Oficina ​de Estadísticas Laborales utilizó el método de arrastre para estimar los datos, especialmente en los alquileres, con el fin de elaborar el IPC de noviembre. Aunque en noviembre se recopilaron precios, no sucedió hasta la segunda mitad del mes, cuando los minoristas ofrecían descuentos para la temporada navideña. Las distorsiones predominaron ⁠en los cálculos de los alquileres y los precios de los productos. El ​repunte previsto de la inflación al consumo se produciría tras conocerse la semana pasada que la tasa de desempleo bajó en diciembre, aunque el crecimiento del empleo fue moderado.

"Esperamos que el informe del IPC muestre un significativo tras los problemas de recaudación, debidos al cierre ⁠de la Administración", dijo Oscar Munoz, estratega jefe de macroeconomía estadounidense de TD ​Securities. "Sin embargo, no veremos la completa de los precios al consumo, ya que el en los alquileres tendrá que esperar hasta el informe de abril de 2026".

Un ‍sondeo de Reuters entre economistas predijo que el IPC probablemente aumentó un 0,3% el mes pasado, debido a la subida de los precios de los alimentos y la energía, sobre todo de la electricidad, debido a los centros ​de datos. En los 12 meses transcurridos hasta diciembre, se prevé que el IPC haya aumentado un 2,7%, igualando la subida de noviembre.

(Información de Lucia Mutikani, edición ‍de Nick Zieminski, edición en español de Jorge Ollero Castela)