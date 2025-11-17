Los precios de exportación del trigo ruso bajan ante previsiones de aumento de oferta mundial

MOSCÚ, 17 nov (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso bajaron la semana pasada ante el aumento de las previsiones de la oferta mundial, y los analistas siguen manteniendo altas las previsiones de envíos para noviembre.

El precio del trigo ruso con un 12,5% de contenido proteínico para entrega franco a bordo (FOB) en la segunda quincena de diciembre era de US$229 la tonelada métrica a finales de la semana pasada, US$3 menos que en la semana previa, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

Las últimas previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los precios competitivos del trigo argentino han afectado a la dinámica de los precios FOB, añadió.

Las principales terminales de grano del puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, no informaron el viernes de daños o interrupciones en los envíos de grano tras el ataque masivo de drones y misiles ucranianos.

El informe WASDE de noviembre del USDA elevó su previsión de existencias finales mundiales para 2025/26. El pronóstico para la producción de trigo en Rusia se elevó en 1,5 millones de toneladas hasta 86,5 millones de toneladas, mientras que las exportaciones se redujeron en 1,0 millones de toneladas hasta 44,0 millones de toneladas.

Rusia mantiene su previsión de cosecha de cereales en 135 millones de toneladas en peso limpio para 2025, dijo el miércoles la Ministra de Agricultura rusa, Oksana Lut.

La consultora Sovecon estimó el precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% entre US$232 y US$233 la tonelada FOB a partir del jueves, igual que la semana anterior.

En su último informe semanal, Sovecon rebajó su estimación de las exportaciones de trigo en noviembre a 4,6 millones de toneladas, 0,1 millones menos que la estimación de la semana anterior.

IKAR mantuvo su estimación de las exportaciones de noviembre en 5,2-5,4 millones de toneladas. (Reporte de Olga Popova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)