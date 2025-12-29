Los precios de exportación del trigo ruso bajan por segunda semana consecutiva

MOSCÚ, 29 dic (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso bajaron levemente la semana pasada, ya que la demanda siguió siendo floja en el inicio de la temporada de vacaciones navideñas.

El precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% para entrega franco a bordo (FOB) a principios de febrero era de 226 dólares la tonelada métrica a finales de la semana pasada, 1 dólar menos que la semana anterior, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

La consultora Sovecon estimó el precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% entre 228 y 230 dólares la tonelada FOB, el mismo nivel que una semana antes.

Sovecon también elevó su estimación de las exportaciones de trigo de diciembre en 0,3 millones de toneladas respecto de la semana pasada, hasta 4,2 millones de toneladas.

IKAR mantuvo su estimación de exportaciones de trigo en diciembre en 4,5 millones de toneladas.

AÚN NO HAY CAMBIOS EN LAS PREVISIONES A PESAR DEL FRÍO

La agencia estadística estatal Rosstat informó a finales de la semana pasada que, según datos preliminares, Rusia cosechó 139,4 millones de toneladas de grano en 2025, de las que 91,4 millones fueron de trigo.

Según los datos de Rosstat al 1 de diciembre, los cultivos de invierno se sembraron en una superficie de 10,9 millones de hectáreas, un 2,8% menos que el año pasado.

Las heladas invernales que azotaron la parte europea de Rusia la semana pasada, con temperaturas de hasta 20 grados Celsius bajo cero, no han obligado aún a los analistas a modificar sus previsiones para la cosecha de 2026.

Sin embargo, es posible que reconsideren sus expectativas, según Rylko, de IKAR.

"El estado (de los cultivos) no es malo, pero yo no me relajaría", dijo, añadiendo que el sur de Rusia necesita precipitaciones y que la región del Volga está experimentando temperaturas significativamente bajas. (Reporte de Olga Popova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)