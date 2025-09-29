Los precios de exportación del trigo ruso siguen subiendo por la demanda de importaciones

MOSCÚ, 29 sep (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso subieron por segunda semana consecutiva, en respuesta al aumento de la demanda de los importadores, mientras se aceleraban los envíos, dijeron analistas.

El precio del trigo ruso con un 12,5% de contenido proteínico para entrega franco a bordo (FOB) en noviembre era de US$230 la tonelada métrica a finales de la semana pasada, US$2 más que la semana anterior, dijo el director de la consultora IKAR, Dmitry Rylko.

Los precios se vieron favorecidos por una serie de licitaciones internacionales.

Se cree que la agencia estatal argelina de cereales OAIC compró unas 600.000 toneladas de trigo la semana pasada en una licitación internacional a un precio de entre US$259 y US$261 la tonelada, costo y flete. Los operadores esperaban que la compra incluyera grandes suministros de la región del mar Negro.

La consultora Sovecon estimó el precio del trigo ruso con un 12,5% de contenido proteínico en US$230-US$232 la tonelada FOB, frente a los US$228-US$229 de finales de la semana anterior.

El viernes, Sovecon rebajó por primera vez su previsión de exportaciones de trigo para la campaña 2025/26, recortando su proyección en unos 0,3 millones de toneladas, a 43,4 millones de toneladas, después de que las exportaciones entre julio y septiembre se ralentizaron un 29%.

Sovecon elevó su previsión de exportaciones de trigo en septiembre en 0,1 millones de toneladas, a 4,3 millones de toneladas.

IKAR estima las exportaciones de trigo en septiembre entre 4,1 y 4,2 millones de toneladas, frente a los 4 a 4,2 millones de toneladas estimados una semana antes, observando una aceleración de los envíos.

Rusia ya ha cosechado 121 millones de toneladas de grano, de las cuales 87 millones son de trigo, dijo a finales de la semana pasada la Ministra de Agricultura, Oksana Lut. La ministra confirmó su anterior previsión de cosecha de cereales para 2025 en 135 millones de toneladas.

IKAR ha elevado su previsión de cosecha de trigo para 2025 a 87,5 millones de toneladas, frente a los 87 millones anteriores, debido principalmente a la situación en los Urales y Siberia occidental, informó la agencia el jueves. La previsión de exportación de trigo se elevó en 0,1 millones de toneladas, a 44,1 millones.

El gobierno ruso ha decidido declarar la emergencia a nivel federal en la región triguera de Rostov después de que el mal tiempo causó pérdidas masivas en las cosechas, informaron el sábado las autoridades locales. (Reporte de Olga Popova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)