Los precios de exportación del trigo ruso suben, los volúmenes siguen por debajo de los del año pasado

MOSCÚ, 6 oct (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso subieron la semana pasada en medio de una demanda sostenida, y los analistas dijeron el lunes que esperan que las exportaciones se aceleren, aunque se mantendrán en niveles significativamente más bajos que durante el mismo periodo del año pasado.

El precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% para entrega franco a bordo (FOB) en la segunda quincena de noviembre se situó en US$232 la tonelada métrica a finales de la semana pasada, US$2 más que la semana anterior, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

La consultora Sovecon, por su parte, estimó el precio entre US$230 y US$232 la tonelada FOB, sin cambios respecto a la semana anterior.

"El mercado necesita volumen", dijo Rylko, señalando que la demanda era fuerte incluso cuando los volúmenes de oferta aún no eran muy elevados.

Arabia Saudita compró 455.000 toneladas métricas de trigo en una licitación internacional para su envío en diciembre y enero, informó el lunes su Autoridad General de Seguridad Alimentaria. Los comerciantes dijeron que esperaban que el trigo procediera principalmente de Rusia y otros países del mar Negro.

El viceprimer Ministro ruso, Dmitry Patrushev, estimó el lunes la cosecha de trigo de este año en 88 millones de toneladas y los analistas ven una continua aceleración de las exportaciones.

Sovecon elevó su estimación de las exportaciones de trigo de septiembre en 0,3 millones de toneladas, a 4,6 millones de toneladas, y prevé que las exportaciones de octubre alcancen los 5 millones de toneladas.

IKAR también elevó su estimación de exportaciones de trigo en septiembre a 4,5 millones de toneladas, frente a los 4,1 a 4,2 millones de toneladas de la semana anterior. Para octubre prevé unas exportaciones de 4,5 millones de toneladas.

Rusia ha cosechado ya casi 128 millones de toneladas de cereales en total, dijo la Ministra de Agricultura, Oksana Lut, que el lunes reafirmó una previsión anterior de cosecha para 2025 de 135 millones de toneladas.

La campaña de siembra lleva un ligero retraso debido a las condiciones meteorológicas, pero se llevará a cabo en las zonas previstas, añadió.

El viernes, la agencia estatal de previsión meteorológica dijo que una grave sequía había azotado las regiones meridionales del país, pero su impacto en la campaña de siembra para la cosecha de cereales de 2026 no se verá claramente hasta finales de octubre. (Reporte de Olga Popova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)