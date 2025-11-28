Los precios de exportaciones industriales bajan un 0,1% en octubre y los de importaciones caen un 2,4%

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales bajó un 0,1% en octubre en relación al mismo mes de 2024, la misma tasa que en septiembre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada de octubre, los precios de exportación encadenan tres meses consecutivos de descensos interanuales.

En lo que respecta a los precios de importación de los productos industriales, estos retrocedieron un 2,4% interanual en octubre, ampliando en siete décimas el descenso del mes anterior (-1,7%).

Con esta caída, los precios de importación de los productos industriales suman siete meses consecutivos de tasas negativas.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), los precios de exportación de los productos industriales subieron un 0,4% tras dispararse los precios de producción y distribución de energía eléctrica un 14,7% respecto al mes anterior y los del refino de petróleo en un 3,5%.

En el caso de los precios de importación, en octubre registraron un repunte mensual del 0,1% por los mayores costes de la extracción de minerales metálicos (+5,9%) y del suministro de energía eléctrica y gas (+43,4%), entre otros factores.

