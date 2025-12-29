Los precios de exportaciones industriales bajan un 1,4% en noviembre y los de importaciones caen un 3,2%

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales bajó un 1,4% en noviembre en relación con el mismo mes de 2024, tasa 1,3 puntos inferior a la registrada en octubre, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada de noviembre, los precios de exportación encadenan cuatro meses consecutivos de descensos interanuales.

En lo que respecta a los precios de importación de los productos industriales, éstos retrocedieron un 3,2% interanual en noviembre, ampliando en siete décimas el descenso del mes anterior (-2,5%). Con esta caída, los precios de importación de los productos industriales suman ocho meses consecutivos de tasas negativas.

En tasa mensual (noviembre sobre octubre), los precios de exportación de los productos industriales bajaron un 0,5% tras caer los precios de producción y distribución de energía eléctrica un 8,9% respecto al mes anterior y los de la fabricación de locomotoras y material ferroviario en un 2%.

En el caso de los precios de importación, en octubre registraron un descenso mensual del 0,3% por los menores costes del suministro de energía eléctrica y gas (-10,8%), entre otros factores.

