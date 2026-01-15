Los precios de importación en EEUU aumentan de septiembre a noviembre

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - Los precios de las importaciones estadounidenses aumentaron un 0,4% en los dos meses de septiembre a noviembre, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Los 43 días de cierre del Gobierno impidieron la recolección de datos de la encuesta de octubre. Como resultado, la oficina no publicó los cambios mensuales en los precios de importación para octubre y noviembre. Pero sí se publicaron las variaciones mensuales de un número limitado de índices calculados a partir de datos no procedentes de encuestas.

Los precios de importación subieron un 0,1% en los 12 meses transcurridos hasta noviembre. El cierre más largo de la historia también impidió la recopilación de datos para elaborar el Índice de Precios de Consumo de octubre. Aunque la recopilación de datos para el Índice de Precios de Producción no se vio afectada, el procesamiento se retrasó.

Algunos componentes del IPC, el IPP y los precios de importación alimentan el cálculo de los Índices de Precios de los Gastos de Consumo Personal, las medidas de inflación que sigue la Reserva Federal para su objetivo del 2%.

Los precios de los combustibles importados bajaron un 2,5% en el bimestre finalizado en noviembre. En los 12 meses transcurridos hasta noviembre disminuyeron un 6,6%.

Los precios de los alimentos cayeron un 0,7% en noviembre, tras aumentar un 1,4% en octubre. Excluidos los combustibles y los alimentos, los precios de importación avanzaron un 0,9% en los 12 meses transcurridos hasta noviembre, reflejando la depreciación del dólar frente a las monedas de los socios comerciales de Estados Unidos. El dólar ponderado en función del comercio cayó un 7,2% en 2025.

Se espera que el banco central estadounidense mantenga su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75% en su reunión del 27-28 de enero, incluso cuando las empresas están absorbiendo la mayor parte de los aranceles, lo que impide que la inflación se dispare.

