Los precios de importación en EEUU se mantienen estables en septiembre

WASHINGTON, 3 dic (Reuters) - Los precios de las importaciones estadounidenses se mantuvieron inesperadamente sin cambios en septiembre, ya que los elevados costos de los bienes de consumo, excluidos los vehículos de motor, se vieron compensados por el abaratamiento de los productos energéticos.

La lectura plana de los precios de importación comunicada el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo siguió a un aumento revisado a la baja del 0,1% en agosto.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que los precios de importación, que excluyen los aranceles, subieran un 0,1% tras el avance del 0,3% registrado en agosto.

En los 12 meses a septiembre, los precios de importación aumentaron un 0,3%. Se trata de la primera subida interanual desde marzo, tras una caída del 0,1% en agosto.

El informe se retrasó debido al cierre récord del Gobierno durante 43 días. La repercusión de los aranceles en los precios al consumo ha sido hasta ahora modesta, y los economistas dicen que las empresas han optado por absorberlos.

Sin embargo, los economistas siguen esperando una aceleración del ritmo de repercusión, argumentando que un descenso continuado de los márgenes de las empresas es insostenible y podría dificultar el gasto en capital y mano de obra.

El Gobierno comunicó la semana pasada un aumento de los precios de producción de bienes en septiembre, impulsado sobre todo por el encarecimiento de los alimentos y la energía.

Los precios de los combustibles importados bajaron un 1,5% en septiembre, tras haber disminuido un 0,5% en agosto. Los precios del gas natural bajaron un 3,0%. Los precios de los alimentos disminuyeron un 0,8%.

Excluidos los combustibles y los alimentos, los precios de importación subieron un 0,3%. Los precios de importación subyacentes aumentaron por el mismo margen en agosto. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, avanzaron un 0,8%.

Esto refleja en parte la debilidad del dólar frente a las monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El dólar, ponderado en función del comercio, ha bajado un 5,6% este año.

La Reserva Federal se reunirá la próxima semana para decidir sobre las tasas de interés.

Cinco de los 12 miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar las tasas de interés, han manifestado su oposición o escepticismo ante la posibilidad de recortarlos aún más, mientras que un núcleo de tres miembros de la Junta de Gobernadores, que tiene su sede en Washington, desea que bajen.

Los precios de los bienes de consumo importados, excluidos los vehículos de motor, aumentaron un 0,4%, igualando la subida de agosto. Los precios de los bienes de equipo importados cayeron un 0,2%, mientras que los de los vehículos de motor, piezas y motores se mantuvieron sin cambios. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Andrea Ricci. Editado en español por Juana Casas)