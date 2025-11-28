Los precios de importación y las ventas minoristas alemanas caen en octubre

Por María Martínez

BERLÍN, 28 nov (Reuters) -

Los precios de importación alemanes cayeron en octubre, aunque menos de lo previsto, mientras que las ventas minoristas disminuyeron inesperadamente en el mismo mes, según los datos de la oficina de estadística publicados el viernes.

Las ventas minoristas retrocedieron un 0,3% en el mes, aunque los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0,2%.

El sector minorista alemán espera un modesto crecimiento anual para estas fiestas, con una previsión de ventas de 126.200 millones de euros (US$146.180 millones) para noviembre y diciembre, según la asociación minorista HDE.

Una encuesta del instituto Ifo mostró que alrededor de una de cada cuatro empresas del sector minorista preveía que el negocio sería flojo esta temporada navideña.

"Las expectativas de los minoristas son moderadas. Muchos de ellos entran en el periodo de ventas más importante del año sin grandes esperanzas", dijo Klaus Wohlrabe, responsable de encuestas del Ifo.

Los precios de importación disminuyeron un 1,4% interanual en octubre, mientras que los analistas encuestados por Reuters habían previsto un descenso del 1,6%.

Alemania publicará los datos nacionales de inflación de noviembre más tarde el viernes (1300 GMT) y se espera que la tasa suba al 2,4% desde el 2,3% del mes anterior.

(US$1 = 0,8633 euros)

(Información adicional de Bernadette Hogg y Tristan Veyet en Gdansk; edición de Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)