Los precios de la vivienda de EEUU por encima de lo previsto en agosto- S&P CaseShiller
LA NACION
Por Lynx Insight Service El precio de la vivienda de Estados Unidos subió un 0,2% en términos ajustados mensuales en agosto, según el índice S&P CaseShiller publicado el martes.
Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,1% en agosto.
En julio el índice había mostrado un descenso del 0,1%.
Los índices de precios de la vivienda S&P CoreLogic Case-Shiller, un importante barómetro para los precios de los inmuebles residenciales en Estados Unidos, siguen los cambios en el valor de los inmuebles residenciales en 20 regiones metropolitanas.
Por su parte, el indicador interanual subió un 1,6% en agosto.
En julio el índice interanual había mostrado un aumento del 1,8%.
