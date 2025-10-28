Los precios de la vivienda unifamiliar en EE.UU. aumentaron en agosto: FHFA

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - Los precios de la vivienda unifamiliar en Estados Unidos aumentaron en agosto pese a que la oferta mejoró de forma significativa, lo que sugiere que la asequibilidad seguirá siendo un reto para muchos posibles compradores de vivienda.

Los precios de la vivienda subieron un 0,4% intermensual, según informó el martes la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés).

Los datos de julio se revisaron al alza para mostrar que los precios se mantuvieron sin cambios en vez de caer un 0,1%, como se informó en un principio. Los precios aumentaron un 2,3% en los 12 meses hasta agosto, tras subir el mismo margen en julio.

La oferta de viviendas ha aumentado a medida que disminuía la demanda tras la subida de las tasas hipotecarias más temprano en el año. El inventario de casas existentes se elevó un 14% en septiembre, a 1,55 millones de unidades, con respecto a hace un año, según mostraron la semana pasada los datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

El cierre del Gobierno ha retrasado la publicación de los datos del inventario de viviendas nuevas de septiembre.

Aunque la oferta de viviendas nuevas cayó en agosto, se mantuvo cerca de los niveles registrados por última vez a fines de 2007. El aumento del precio de la vivienda podría apartar a algunos posibles compradores, pese a la bajada de las tasas hipotecarias. La atonía del mercado laboral también supone una limitación.

La tasa media de la popular hipoteca a tipo fijo a 30 años está en su nivel más bajo en un año, al 6,19%, después de subir al 7,04% en enero, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Sin embargo, esto no ha impulsado una fuerte demanda de préstamos para la compra de vivienda.

Los economistas afirman que el mediocre mercado laboral, marcado por el estancamiento de la contratación, mantiene alejados a los potenciales compradores.

