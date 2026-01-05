Los precios de los bonos de Venezuela suben con fuerza tras la captura de Maduro

Por Marc Jones

LONDRES, 5 ene (Reuters) -

Los bonos soberanos de Venezuela, que están en situación de impago, el lunes después de que la sorpresiva captura del presidente Nicolás Maduro por ⁠parte de Estados Unidos durante el fin ⁠de semana avivó esperanzas de una de las reestructuraciones de deuda soberana más grandes y posiblemente más complejas de la historia.

Los bonos emitidos por el Gobierno y la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), subieron ⁠hasta 10 centavos ‌por cada dólar ​de valor nominal, o alrededor del 30%, por la demanda de los inversores tras los recientes acontecimientos.

"Los bonos de ​Venezuela y PDVSA han duplicado aproximadamente su precio en el transcurso de 2025, pero aún deberían experimentar un fuerte ‌rebote -de hasta 10 puntos- al inicio de la sesión del lunes", dijeron ‌analistas de JPMorgan en una nota a clientes.

Los bonos, ​que entraron en en 2017, fueron los de mejor rendimiento del mundo el año pasado, casi duplicando su precio a medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentaba la presión militar sobre Maduro. Los movimientos del lunes elevaron a la mayoría de ellos hasta casi 40 centavos por cada dólar, según datos de Tradeweb. La mayoría de la deuda de PDVSA ganaba al menos 9 centavos a casi 30 centavos por cada dólar.

El Gobierno de Venezuela y PDVSA han incumplido el pago de bonos con un valor nominal de unos 60.000 millones de dólares en circulación, según ⁠cálculos de analistas.

Sin embargo, la deuda externa total del país, incluidas otras obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, asciende a entre 150.000 millones ​y 170.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se contabilicen los intereses devengados y las sentencias judiciales, agregaron.

EXCEPCIONALMENTE COMPLEJO

Los inversores afirman que cualquier reestructuración de la deuda será larga y compleja, lo que podría limitar los precios de los bonos.

"La persistente incertidumbre política, la alta probabilidad de una reestructuración de la deuda larga y complicada, y la limitada visibilidad de la capacidad de reembolso de Venezuela probablemente limitarán la subida de los precios de los bonos", dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones para los mercados emergentes de las ⁠Américas de UBS Global Wealth Management.

Los analistas de Citi pronostican que será necesario "un marco de liquidación plurianual y de múltiples vías", ​dada la enorme cantidad de deuda implicada, la base de acreedores muy fragmentada y los problemas legales y de sanciones de Estados Unidos.

"Esperamos que la reestructuración de la deuda de Venezuela sea excepcionalmente compleja, comparable a la de Grecia (en) 2012", señalaron en una nota de investigación, en la que añaden que el ‍resultado será "muy sensible" a las hipótesis sobre la normalización del PIB tras la transición y el ritmo de recuperación de la producción de petróleo.

Su "caso base" era que Venezuela impusiera un recorte del 50% del principal de sus bonos actuales. A continuación, podría ofrecer a los acreedores un "nuevo bono" a 20 años y otro bono cupón cero a 10 años, para compensar todos los pagos de intereses no realizados desde 2017.

"Suponemos que la ​deuda tendría que reducirse al menos a alrededor del 85% de deuda/PIB en el momento de la reestructuración", en comparación con casi el 175% actual, dijeron los analistas de Citi.

"Suponiendo que el 14% de los ingresos del petróleo se dedique a obligaciones de deuda externa, los nuevos bonos podrían permitirse un cupón en ‍torno al 4,4%", añadieron.

(Información adicional de Rodrigo Campos y Karin Strohecker; edición en español de Javier López de Lérida)