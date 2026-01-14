Los precios de producción estadounidenses aumentan moderadamente en noviembre

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Los precios de producción estadounidenses subieron ligeramente en noviembre, en medio de un repunte del costo de la gasolina, pero las empresas parecen estar absorbiendo parte de los aranceles a las importaciones, con la reducción de los márgenes comerciales.

El índice de precios a la producción para la demanda final subió un 0,2% en noviembre, tras haber aumentado un 0,1% en octubre, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el IPP subiera un 0,2%.

En los 12 meses transcurridos hasta noviembre, el IPP avanzó un 3,0% tras aumentar un 2,8% en octubre. Los informes se retrasaron debido a los 43 días de cierre del Gobierno federal. Aunque el cierre más largo del que se tiene constancia impidió la recolección de datos para elaborar el Índice de Precios al Consumo de octubre, el Gobierno recogió información para el IPP de ese mes, pero con retraso.

El cierre ha restado precisión a los datos del IPC. El martes, el Gobierno informó que el IPC aumentó un 0,3% en diciembre, impulsado por los alimentos y los alquileres. Los precios al consumo subieron un 2,7% interanual en diciembre.

Los precios de los bienes de producción repuntaron un 0,9%, la mayor alza desde febrero de 2024, tras caer un 0,4% en octubre. La subida del 4,6% de los precios de la energía representó más del 80% del aumento de los precios de los bienes de producción.

Los precios de los alimentos se mantuvieron sin cambios tras caer un 0,4% en octubre. Excluidos los alimentos y la energía, los precios de los bienes de producción subieron un 0,2%, tras haber aumentado un 0,4% en octubre.

Los precios de los servicios al por mayor se mantuvieron sin cambios tras avanzar un 0,3% en octubre, mientras que los márgenes de los servicios comerciales cayeron un 0,8%. Las empresas que absorben algunos de los aranceles de importación radicales del presidente Donald Trump han evitado un fuerte aumento de la inflación.

Los precios de los servicios combinados de acceso a las telecomunicaciones por cable se dispararon un 4,6% en noviembre. También aumentaron los costos de la maquinaria y la venta al por mayor de vehículos, así como la gestión de carteras y la atención ambulatoria.

Se espera que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75% en su reunión del 27-28 de enero.

Una escalada de las tensiones entre el presidente de la Fed, Jerome Powell, y Trump ha hecho que la mayoría de los economistas no esperen un recorte de tasas antes de que finalice el mandato de Powell en mayo. El Gobierno de Donald Trump ha abierto una investigación penal a Powell, que el jefe de la Fed calificó de "pretexto" para influir en los tipos. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)