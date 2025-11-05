Los precios de producción industrial bajan en septiembre un 0,1% tanto en la eurozona como en la UE

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Los precios de producción industrial de la eurozona retrocedieron el pasado mes de septiembre un 0,1% respecto de agosto, cuando cayeron un 0,4%, según se desprende de los datos publicados este miércoles por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la evolución fue idéntica al registrarse en septiembre una bajada del 0,1% a partir de una contracción del 0,4%. En comparación con hace un año, los costes industriales se abarataron un 0,2% en la zona euro y repuntaron un 0,1% entre los Veintisiete. Los mayores descensos mensuales se dieron en Bulgaria y Finlandia (-0,7%) y Chipre, Hungría y Polonia (-0,5%). Por contra, los mayores aumentos se observaron en Rumanía (1,2%), Estonia (0,7%) y Lituania (0,4%). En términos interanuales, las principales caídas de precios se anotaron en Luxemburgo (-4,4%), Portugal (-3,7%) e Irlanda (-2,8%), al tiempo que se elevaron en mayor medida en Bulgaria (9,1%), Rumanía (6,9%) y Suecia (4,9%). En el caso de España, los precios de producción de las manufacturas se redujeron en septiembre un 0,4% frente a la rebaja del 0,6% de agosto, lo que supone una racha de dos meses en negativo. Además, los costes estuvieron un 0,3% por encima de los del noveno mes de 2024.