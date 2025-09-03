Los precios de producción industrial suben en julio un 0,4% en la eurozona y un 0,6% en la UE

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los precios de producción industrial de la eurozona avanzaron el pasado mes de julio un 0,4% respecto de junio, cuando subieron un 0,8%, según revelan los datos publicados este miércoles por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el índice moderó su incremento en julio al 0,6% desde el 0,7% previo.

En comparación con hace un año, los costes industriales se encarecieron un 0,2% en la zona euro y un 0,4% entre los Veintisiete. Los mayores descensos mensuales se dieron en Estonia (-1%), Letonia (-0,7%) y Luxemburgo (-0,4%). Por contra, los mayores aumentos se observaron en Rumanía (6,7%), Bulgaria (5,7%) y Eslovaquia (2,8%).

En términos interanuales, las principales caídas se anotaron en Estonia (-6,1%), Luxemburgo (-4,5%) y Portugal (-3,6%), al tiempo que se elevaron en mayor medida en Bulgaria (10,7%), Dinamarca (4,5%) y Rumanía (2,5%).

En el caso de España, los precios de las manufacturas se apreciaron en julio un 0,8% frente al 3,3% de junio, lo que supone encadenar dos meses de lecturas en positivo. A su vez, estos precios estuvieron un 0,2% por encima de los del séptimo mes de 2024.