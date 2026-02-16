Los precios del crudo apenas varían antes de negociaciones nucleares entre EEUU e Irán

Por Shadia Nasralla

LONDRES, 16 feb (Reuters) - Los precios del petróleo apenas variaban el lunes, mientras los inversores sopesaban las implicaciones para ‌el mercado de las ‌próximas ⁠conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a reducir las tensiones, en un contexto de previsibles aumentos del suministro por parte de la OPEP+.

* Los futuros ​del crudo ⁠Brent bajaban ⁠18 centavos, o un 0,3%, a US$67,52 el barril a las 0910 GMT. ​El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cedía 17 centavos, a US$62,72 el ‌barril.

* La actividad en los mercados financieros mundiales ​sería moderada el lunes, ya que China, ​Corea del Sur y Taiwán permanecerán cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar, además del Día de los Presidentes en Estados Unidos.

* La semana pasada, ambos referenciales registraron descensos semanales, con el Brent cerrando con una caída de alrededor del 0,5% y el WTI perdiendo un 1% tras ​los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Washington podría llegar a un acuerdo con Teherán durante el próximo mes.

* ⁠Los dos países celebrarán el martes en Ginebra una segunda ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de ‌Teherán y para evitar un nuevo enfrentamiento militar.

* Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, con inversiones en energía y minería y la compra de aviones sobre la mesa, dijo el domingo un diplomático iraní.

* Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a la región y se está preparando para la posibilidad de una campaña militar ‌sostenida si las conversaciones no tienen éxito, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters. La Guardia Revolucionaria de ⁠Irán ha advertido de que, en caso de ataques contra territorio iraní, podría tomar ‌represalias contra cualquier base militar estadounidense.

* "El aumento de la tensión iraní podría ⁠llevar el Brent a US$80 el barril. Si la ⁠tensión disminuye, volvería a bajar a US$60 el barril", afirmaron los analistas de SEB en una nota.

* Con las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsando al alza los precios del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados —conocidos conjuntamente como OPEP+— están frenando ‌este optimismo al inclinarse por la decisión ​de reanudar los aumentos de producción a partir de abril en su reunión del 1 de marzo, tras una pausa de tres meses, informó Reuters.

