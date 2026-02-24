Los precios del crudo bajan por la disposición de Irán a llegar a un acuerdo con EE. UU

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 24 feb (Reuters) - Los precios del petróleo retrocedían desde máximos de casi siete meses de primera hora de la sesión del martes, después de que Irán dijo que estaba dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, antes de las negociaciones nucleares de esta semana.

Los futuros del Brent caían 54 centavos, o un 0,7%, a US$70,95 el barril, a las 1758 GMT, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos perdía 49 centavos, o un 0,7%, a US$65,82.

Al principio de la sesión, el Brent iba camino de alcanzar su cierre más alto desde el 31 de julio y el WTI, desde el 1 de agosto.

Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de negociaciones nucleares el jueves en Ginebra, anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su programa nuclear, pero Irán se ha negado rotundamente y dice que no está tratando de desarrollar un arma atómica.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que Teherán estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

El banco suizo UBS dijo el martes que esperaba una modesta caída de los precios del petróleo en las próximas semanas, siempre que no haya una escalada de la tensión en Oriente Medio que pueda perturbar el suministro.

Estados Unidos comenzó a cobrar el martes un nuevo arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales, pero el Gobierno de Donald Trump estaba trabajando para aumentarlo al 15%, informó un funcionario de la Casa Blanca, lo que sembró confusión sobre las políticas arancelarias del presidente. (Reporte adicional de Trixie Yap en Singapur y Anushree Mukherjee en Bangalore; edición de Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)