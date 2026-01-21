Los precios del crudo caen al disminuir los riesgos de interrupción de la producción kazaja

Por Katya Golubkova y Emily Chow

TOKIO, 21 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían el miércoles, ya que el aumento previsto de las reservas de crudo de EEUU compensaba la interrupción temporal de la producción en dos grandes yacimientos de Kazajistán y la presión geopolítica derivada de las amenazas de EEUU de imponer aranceles a países opuestos a su intento de hacerse con el control de Groenlandia. Los futuros del Brent caían 76 centavos, o un 1,2%, a US$64,16 el barril a las 0445 GMT. El contrato estadounidense de crudo West Texas Intermediate perdía 60 centavos, o un 1%, y cotizaba a US$59,76 el barril.

Ambos contratos cerraron la sesión anterior con una subida de casi US$1 por barril, o un 1,5%, después de que Kazajistán, productor de la OPEP+, interrumpiera el domingo la producción en los yacimientos petrolíferos de Tengiz y Korolev por problemas de distribución de energía. Los buenos datos económicos de China también fueron positivos.

La producción de petróleo en los dos yacimientos kazajos podría detenerse entre siete y diez días más, según dijeron a Reuters tres fuentes del sector.

La interrupción de la producción de petróleo en Tengiz, uno de los yacimientos más grandes del mundo, y en Korolev es temporal, y la presión a la baja derivada del aumento previsto de las reservas de crudo estadounidenses, junto con la tensión geopolítica, persistirá, afirmó el miércoles el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a los países europeos si no se llega a un acuerdo para que EEUU obtenga el control de Groenlandia está añadiendo presión a los mercados del petróleo porque los aranceles corren el riesgo de ralentizar el crecimiento económico.

Trump dijo el martes que "no había marcha atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia.

Se esperaba que las reservas de crudo y gasolina en EEUU hubieran subido la semana pasada, mientras que los inventarios de destilados probablemente cayeron, mostró el martes un sondeo preliminar de Reuters.

Seis analistas encuestados por Reuters estimaron de media que los inventarios de crudo aumentaron en unos 1,7 millones de barriles en la semana hasta el 16 de enero.

Los datos semanales de inventarios del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) se publicarán el miércoles a las 16.30 horas EST (2130 GMT), y los de la Administración de Información Energética de EEUU, el brazo estadístico del Departamento de Energía estadounidense, el jueves a las 12.00 horas EST (1700 GMT), ambos un día más tarde debido al festivo federal estadounidense del lunes.

Si bien ese crecimiento de los inventarios sería negativo para los precios del petróleo, Gregory Brew, analista de la consultora Eurasia Group, dijo que la posibilidad de que se recrudezcan las tensiones entre EEUU e Irán contribuiría a elevar los precios del crudo.

Trump amenazó con golpear a Irán por su violenta represión de las protestas antigubernamentales a principios de este mes.

Cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una declaración de yihad, o guerra santa, según citó el martes la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes a la comisión parlamentaria de seguridad nacional de Irán.

"Aunque EEUU se abstuvo de atacar inmediatamente a Irán, es probable que las tensiones sigan siendo elevadas a medida que se trasladen más activos militares estadounidenses a Oriente Próximo y que la diplomacia para rebajar las tensiones no consiga avanzar", señaló Brew en una nota. (Información de Katya Golubkova en Tokio y Emily Chow en Singapur; edición de Christian Schmollinger, Cynthia Osterman y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)