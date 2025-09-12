Los precios del crudo caen ante exceso de oferta y dudas sobre la demanda en EEUU

Por Sam Li y Lewis Jackson

12 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el viernes, sumándose a los grandes descensos de la sesión anterior, mientras la inquietud por el posible debilitamiento de la demanda estadounidense y el amplio exceso de oferta contrarrestaron las preocupaciones por la interrupción del suministro derivada del conflicto en Oriente Próximo y la guerra en Ucrania. Los futuros del crudo Brent caían 49 centavos, o un 0,74%, a US$65,88 el barril a las 0419 GMT, y el petróleo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 51 centavos, o un 0,82%, a US$61,86.

"La batalla de la inflación (estadounidense) no parece ganada, lo que merma las perspectivas de demanda de petróleo de la mayor economía del mundo. Ni siquiera la inestabilidad geopolítica está sirviendo de apoyo a los precios del crudo, ya que los fundamentos apuntan a un exceso de oferta y a una demanda anémica", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado senior de la correduría Phillip Nova.

El jueves, datos oficiales mostraron que los precios al consumo habían registrado en agosto el mayor aumento en siete meses, lo que mantiene las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés la próxima semana para tratar de impulsar el crecimiento económico, lo que a su vez aumentaría la demanda de petróleo.

Los precios del crudo aumentaban hasta un 2% esta semana ante la posibilidad de que se produjeran interrupciones de la producción o de los flujos comerciales como consecuencia de conflictos y guerras, pero los índices de referencia empezaron a caer el jueves y desde entonces han borrado las ganancias de la semana. (Información de Sam Li y Lewis Jackson en Pekín; edición de Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)