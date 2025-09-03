Los precios del crudo caen mientras la OPEP+ evalúa otra subida de la producción

Por Ahmad Ghaddar

LONDRES, 3 sep (Reuters) - Los precios del crudo caían cerca de un 2% el miércoles, antes de la reunión de fin de semana que celebrarán los productores de la OPEP+, en la que se espera que se estudie un nuevo aumento de los objetivos de bombeo en octubre.

* A las 1030 GMT, el Brent perdía US$1,16, o un 1,7%, a US$67,98 por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba US$1,28, o un 2%, a US$64,31.

* Ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) considerarán elevar aún más su producción el domingo, dijeron a Reuters dos fuentes conocedoras de las discusiones, mientras el grupo busca recuperar cuota de mercado.

* Otro aumento significaría que la OPEP+, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, estaría empezando a deshacer una segunda capa de recortes de producción de unos 1,65 millones de barriles por día (bpd), o el 1,6% de la demanda mundial, más de un año antes de lo previsto.

* El grupo ya acordó elevar los objetivos de producción en unos 2,2 millones de bpd de abril a septiembre, además de un incremento de 300.000 bpd de la cuota de Emiratos Árabes Unidos.

* Sin embargo, las alzas reales del grupo no han estado a la altura de las promesas, ya que algunos miembros han compensado el exceso de producción anterior y otros han tenido dificultades para aumentar su extracción debido a limitaciones de capacidad.

* Los índices referenciales subieron más de un 1% en la sesión anterior, después de que Estados Unidos impuso nuevas sanciones a una red de compañías navieras y buques por contrabando de petróleo iraní camuflado como petróleo iraquí.

* Mientras tanto, se espera que las reservas estadounidenses de crudo hayan caído la semana pasada, junto con los inventarios de destilados y gasolina, según mostró el martes un sondeo preliminar de Reuters.

(Reporte adicional de Colleen Howe en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)